Karol G opta al top 1 en EE UU y desvela las condiciones de Shakira

‘Mañana será bonito’ de Karol G tiene garantizado el éxito y la longevidad en territorios latinos como España, ¿pero que pasará en Estados Unidos? Según Hits Daily Double, el nuevo largo de la colombiana tiene opciones de ser número 1 en el Billboard 200, aunque lo tiene muy difícil.

El principal responsable es ’SOS’ de SZA, que lleva 10 semanas en el número 1 de álbumes en Estados Unidos, y de momento parece que habrá una 11ª. HDD pronostica que ‘SOS’ va a vender esta semana el equivalente a 83.900 copias, pero hay una opción de que Karol G lo alcance si logra ventas en iTunes o streamings suficientes entre hoy y mañana, ya que su pronóstico es 81.000 copias de momento. Por debajo, en el top 5, encontraríamos ‘Cracker Island’ de Gorillaz.

Este éxito está en sintonía con el del single ’TQG’, que va a ser número 1 en España con toda seguridad, pues no se ha movido del número 1 en Spotify España desde su salida, y además se mantiene en el top 2 a nivel global, tan solo por detrás de ‘Flowers’ de Miley Cyrus. Además, es el vídeo latino que más rápido ha llegado a los 100 millones de reproducciones.

Por otro lado, Karol G está en España para promocionar el disco y ha pasado por El Hormiguero, donde los titulares más destacados se los ha llevado este ’TQG’. Y es que en el programa de Pablo Motos, Karol G ha revelado las dos condiciones que le puso Shakira para interpretar la canción.

Una de ellas la conocemos -o al menos la intuíamos- de sobra, y era que la Session 53 saliera antes. Era importantísimo para Shakira contar su historia primero en el «diss-track» con Bizarrap, cerrar la «no trilogía» que formaba con ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’, y ahora Karol G lo explica. De hecho esta recuperó un tema que había descartado después de ‘Mamiii’ porque pensaba que le encajaba a Shakira en este momento: “Volví a tocar a su puerta porque tenía el tema perfecto. No quise intermediarios porque necesitaba que las dos la escucháramos. Y me dijo que sentía mucho la letra y me pidió por favor que la dejara cantar el primer verso que era mío y le dije que ok”.

La otra es que Shakira pidió participar en la primera parte de la composición, aunque fuera en su segunda parte. Cuenta Karol G que Shakira no aparecía hasta más adelante en la composición, pero que pidió salir en esa primera parte: «En este caso se sintió identificada con el tema y la quiso cantar porque formaba parte de su vida, y los artistas es lo que hacemos: canciones de vivencias personales». Esa parte del verso de ‘TQG’ que Shakira quiso cantar, dice así:

“Verte con la nueva me dolió

Pero ya estoy puesta pa lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

y eso es lo que te tiene ofendido

Y hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

y lo que tu novia me tiró

Eso no da ni rabia yo me río (yo me río)»