Frankfurt cancela el show de Roger Waters por «antisemitismo»

Este mes de marzo «la primera gira de despedida de Roger Waters» llega a Europa. Comienza en Lisboa el 17 de marzo y termina el 10 de junio en Manchester, pasando por Barcelona y Madrid, en este último caso hasta dos días consecutivos. Adonde no llegará la gira This Is Not a Drill es a Frankfurt, pues la ciudad ha emitido un comunicado en el que explica la cancelación del show previsto para el 28 de mayo y las razones.

El comunicado empieza explicando que la ciudad de Frankfurt y el estado de Hesse se habían involucrado en la celebración del concierto, como accionistas de Messe Frankfurt GmbH. La ciudad, en un 60%; y el estado de Hesse, en un 40%. Sin embargo, han decidido echar marcha atrás debido al «antisemitismo» de Roger Waters. El artista es conocido por su apoyo a la causa palestina, siendo muy crítico con los artistas que actúan en Israel. Su enfrentamiento por ejemplo a Nick Cave fue sonado.

Dice el texto: «El trasfondo de la cancelación es el persistente comportamiento antiisraelí del exlíder de Pink Floyd, considerado uno de los antisemitas con más repercusión en el mundo. En repetidas ocasiones pidió un boicot cultural a Israel, hizo comparaciones con el régimen del apartheid en Sudáfrica y presionó a los artistas para que cancelaran eventos en Israel».

Se recuerda específicamente que «un globo con forma de cerdo con imágenes de la Estrella de David fue parte del show escénico de Waters en más de 200 conciertos como parte de “The Wall Live Tour” de 2010 a 2013, lo cual se difundió en medios cercanos a la organización terrorista Hamas».

Se recuerda que 3000 judíos de Frankfurt fueron llevados al Festhalle, lugar del evento, sufrieron abusos y fueron deportados a campos de concentración, siendo muchos de ellos asesinados. «En la plaza frente al Festhalle hay una placa conmemorativa de los hechos de noviembre de 1938, que es una forma para tomar una posición contra el antisemitismo, el odio y la incitación al odio».

El ayuntamiento de Frankfurt espera que las mismas decisiones se tomen de cara a los conciertos de Berlín, Munich y Colonia.