Ed Sheeran anuncia ‘Substract’, su disco más honesto y oscuro

Ed Sheeran acaba de anunciar la salida de su sexto álbum de estudio, que sigue la tradición de ser nombrado con un signo matemático. ‘-‘, pronunciado como ‘Substract’, estará disponible en todas las plataformas el 5 de mayo. Aaron Dessner, de The National, ha asistido a Sheeran en la composición y producción del disco.

A principios de año, Sheeran comunicó a sus fans que estaba viviendo una época «turbulenta» en su vida y que eso le había llevado a dejar de lado las redes sociales, pero no había revelado los detalles hasta ahora. El cantante británico ha contado a través de un post de Instagram las circunstancias que rodean a la creación de ‘Substract’, que incluyen un diagnóstico de cáncer a su mujer y la muerte de su mejor amigo.

Sheeran cuenta que «llevaba una década trabajando en ‘Substract'» y que había grabado «cientos de canciones» con el objetivo de crear el «disco acústico perfecto». Sin embargo, «al comenzar 2022, una serie de eventos cambiaron mi vida, mi salud mental y finalmente la manera en la que veo la música y el arte». El británico también cuenta que estas circunstancias le hicieron reemplazar «una década de trabajo con mis pensamientos más oscuros».

Sheeran detallaba la dura sucesión de hechos que ha dado forma al nuevo LP: «En el espacio de un mes, mi mujer embarazada fue diagnosticada con un tumor, sin un posible tratamiento hasta después del parto. Mi mejor amigo Jamal, un hermano para mí, falleció de repente; y yo tuve que presentarme a juicio para defender mi integridad y carrera como compositor. Estaba en una espiral de miedo, depresión y ansiedad», relataba el cantante de 32 años.

El compositor británico también ha expresado que este será su disco más honesto hasta la fecha: «Por primera vez, no estoy intentando hacer un disco que le guste a la gente, simplemente estoy lanzando algo que es honesto y verdadero respecto a dónde me encuentro en mi vida adulta». ‘Substract’ será el sucesor de ‘Equals’, lanzado en 2021.

Tracklist:

01. ‘Boat’

02. ‘Salt Water’

03. ‘Eyes Closed’

04. ‘Life Goes On’

05. ‘Dusty’

06. ‘End Of Youth’

07. ‘Colourblind’

08. ‘Curtains’

09. ‘Borderline’

10. ‘Spark’

11. ‘Vega’

12. ‘Sycamore’

13. ‘No Strings’

14. ‘The Hills Of Aberfeldy’