Ed Sheeran, frustrado por el abandono de James Bond

En algún momento de 2019, algunos medios publicaron que Ed Sheeran iba a escribir el tema principal de lo que iba a ser la nueva película de James Bond. El rumor era cierto, pero al final a quien escuchamos escribir y entonar la canción fue a Billie Eilish. El autor de ‘Thinking Out Loud’ acaba de explicar lo que ha pasado.

Edward Christopher sí se encontraba escribiendo el tema principal de la película de James Bond que se estrenó finalmente después del tramo duro de la pandemia. Pero hubo un cambio drástico de decisión. “Cambiaron a los directores y entonces cambiaron a los guionistas y eso fue todo. Habíamos hecho todas las reuniones, había empezado a escribirla… No voy a fingir que no me dolió no hacerlo”, ha declarado en un podcast. ¿Quizá sus acordes y melodías suelen ser demasiado luminosos para lo que se espera de las bandas sonoras de James Bond?

No fue tampoco 100% gratificante la experiencia para Billie Eilish, quien vio cómo la canción se estrenaba meses y meses antes que la cinta, debido a la pandemia. Para cuando ‘Sin tiempo para morir’ llegaba a los cines, el recorrido comercial de la canción ‘No Time to Die’ había terminado: hacía nada menos que un año y medio que el tema había salido. Eso sí, Billie Eilish puede presumir de haber ganado un Oscar con ella.

Tras la edición de ‘=‘, que no ha sido precisamente su disco más vendido -sin ser tampoco un “flop”-, Ed Sheeran lleva un 2022 de lo más entretenido entre colaboraciones con Taylor Swift, J Balvin, Lil Baby y ahora Pokemon. Con el juego de ‘Pokemon’ ha presentado el tema ‘Celestial’.



