El rock anguloso de shame no teme al karaoke con Lizzo o Tears for Fears

Esta semana se ha publicado el tercer disco de shame, ‘Food for Worms’. Tras la buena aceptación de ‘Songs of Praise’ y ‘Drunk Tank Pink’, el grupo británico de rock anguloso (ellos no están muy conformes con lo de “nuevo post-punk”) aspira a lograr un top 20 en las listas de ventas británicas -sería el 2º tras el top 8 del álbum anterior-, según las midweeks.

‘Food for Worms’ viene armado por singles tan certeros como el etílico ’Six-Pack’ y por canciones tan catárquicas como la final ‘All the People’, llamada a convertirse en un karaoke colectivo en su inminente gira, a punto de pasar por nuestro país. En concreto el día 19 de marzo por Madrid y el día 20 de marzo por Barcelona. Entradas, aquí.

- Publicidad -

Pero shame también han sido noticia recientemente por involucrarse en unos conciertos especiales de promoción que han llamado sin tapujos KARAOKE. Como recordando que ellos no son el grupo serio y solemne que a veces pueda parecer, ofrecían a sus seguidores la posibilidad de elegir versiones de otros artistas que podían interpretar en esta serie de 3 fiestas, incluso invitando a la gente a cantar con ellos.

Entre las versiones que se ofrecían a hacer estaban ‘Give It Away’ de Red Hot Chili Peppers o ‘Dreams’ de Cranberries. Pero sobre todo ‘About Damn Time’ de Lizzo, que de manera improbable es la canción que aparecían ensayando en Instagram.

- Publicidad -

Estas fiestas han tenido lugar durante este fin de semana en Kingston, Londres y Brighton, y por lo que vemos en Setlist.fm, finalmente las canciones que sonaron fueron la de Lizzo, ‘Everybody Wants to Rule the World’ de Tears for Fears, ‘It Must Be Love’ de Madness y ‘Cars’ de Gary Numan. ¿Se atreverán a incorporar alguna de estas versiones a su repertorio de salas? ¿Quizá en festivales?