Lana del Rey logra su 15º top 1 en JNSP; entran Surfin’ Bichos, Mena con Lacunza, CHVRCHES…

Lana del Rey logra su 15º top 1 en JENESAISPOP con ‘Aw‘, tema que de manera dramática ha quedado en el top 41 de UK y en el top 5 del «Bubbling Under» del Billboard Hot 100. Entre nuestros votantes ha gustado más y es el nuevo número 1 de nuestra lista, puesto que ya consiguió con ‘Born to Die’, ‘Blue Jeans’, ‘National Anthem’, ‘West Coast’, ‘Shades of Cool’, ‘Ultraviolence’, ‘High by the Beach’, ‘Music to Watch Boys to’, ‘Love’, ‘Lust for Life’, ‘Mariners Apartment Complex’, ’The Greatest’, ‘Chemtrails Over the Country Club’ y ‘White Dress’. Lana es la artista con más números 1 en los 17 años de historia de la web, seguida por La Casa Azul, con 10.

Entran en el top 10 Mena con Lacunza, Surfin’ Bichos y CHVRCHES. Algo más abajo encontramos a Paola & Chiara, Fino Oyonarte y Janelle Monáe. Kelela y Jimena Amarillo llegan a la segunda mitad de la tabla.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten Alba Morena / Nadie

Alice Wonder / Yo quisiera

Ana Mena / Un clásico

Ana Mena, Natalia Lacunza / Me he pillao x ti

Ava Max / Dancing's Done

Ava Max / Million Dollar Baby

Belén Aguilera / ANTAGONISTA

Belle & Sebastian / I Don't Know What You See In Me

Beyoncé / BREAK MY SOUL

Beyoncé / CUFF IT

Bizarrap, Shakira / Session 53

Blanca Paloma / EAEA

Carolina Durante, Orslok / Casa Kira

Caroline Polachek / Welcome to My Island

CHVRCHES / Over

Depeche Mode / Ghosts Again

Everything But the Girl / Nothing Left to Lose

Fino Oyonarte / Avanzar

Fusa Nocta, DRED BEY / Mi familia

Gorillaz, Adeleye Omotayo / Silent Running

Janelle Monáe, Seun Kuti, Egypt 80 / Float

Jessie Ware / Pearls

Jimena Amarillo / Porque tú lo sabrías

Kali Uchis / I Wish You Roses

Karmento / Quiero y duelo

Karol G, Shakira / TQG

Kelela / Contact

Kelela / Enough for Love

La Casa Azul / Prometo no olvidar

La La Love You, Samuraï / El principio de algo

La Prohibida, Algora / Morfina

Ladytron / Faces

Lana del Rey / A&W

Lana del Rey / Did you know that there's...

Las Petunias / Jowar Guolobitch

Marshmello, Manuel Turizo / El Merengue

Miley Cyrus / Flowers

Morreo / Mambo

P!nk / TRUSTFALL

Paola & Chiara / Furore

RAYE / Black Mascara.

RAYE, 070 Shake / Escapism.

Rosalía / Candy

Surfin Bichos / Máquina que no para

Tigres Leones, Tulsa / A Banda

Tove Lo / Grapefruit

Triquell / Jugular

US Girls / Tux (Your Body Fills Me, Boo)

Vicco / Nochentera

_juno / _La canción que no vas a hacer hoy Ver resultados