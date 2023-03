Flores en el Estiércol: Miren, Sofie Royer, The Wedding Present…

Fiel al espíritu de esta playlist, la nueva remesa de canciones que se reúnen en Flores en el Estiércol repasa principalmente numerosos álbumes, EPs y canciones publicadas en los últimos meses de 2022 y que posiblemente no gozaron de la atención que merecían: discos como los de Caitlin Rose, The Soft Pink Truth, Rae Morris (por partida doble), Vendredi sur Mer, Muni Long (reciente ganadora del Grammy a la Mejor Interpretación R&B), Desert, Day Wave, Verona, Billy Nomates, Stephen Sanchez, Momma, Sandré, Sofie Royer, Leia Destruye (Mourn) o Yudi Saint X. Y con [email protected], fantásticos temas que adelantaban trabajos publicados ya en 2023, como los de The Arcs (la otra banda de Dan Auerbach), Micah P. Hinson, Agar Agar, Refree, Taken By Trees, Andy Shauf, Puzzles y Dragones, Havalina, King Tuff, Marta Movidas y Juan Azul (estos últimos, dos de los artistas nacionales más personales surgidos en las últimas temporadas), además de avances de próximos largos de The Wedding Present, Lorena Álvarez, Alex Anwandter, Cigarettes After Sex, Anna Colom (mucho ojo a esta artista barcelonesa, corista en la gira de ‘El mal querer’ de Rosalía), Temples o Miss España (ex-Juanita y Los Feos, Rata Negra).

- Publicidad -

Entre las 55 canciones que incluimos en la actualización de esta playlist vamos a destacar hoy un tema que, lo mismo que le pasa a la protagonista de su letra sobre una relación turbulenta, es tremendamente adictivo. ‘YO SI ERA DROGA’, nuestra Canción del Día hoy, es el título de este tema que publicaba la joven donostiarra Miren Agote Dalmas a finales del año pasado, un auténtico sopapo que aúna en poco más de 2 minutos y medio trazas de rockazo, reggae, hip hop y pop, con cierta reminiscencia a Luna Ki en su mezcla de contemporaneidad y arrebato punkarra.

Una mezcla que no necesita ser especialmente original para fascinar, ya que le sobra con un gancho que, valiendo el símil pugilístico, noquea, a la vez que empuja irremediablemente a clicar play en bucle, porque ese «Yo sí era droga, y no coca, la vida loca-ca» es ya uno de los himnos más coreables de los últimos tiempos en el pop español.

- Publicidad -

Curiosamente, este último single de Miren es una rara avis en su aún corta pero ya prolífica carrera: si bien todas sus canciones quedan hilvanadas por cierto carácter orgánico, casi siempre con protagonismo de guitarras o pianos, suelen tener un espíritu eminentemente contemporáneo, con producciones electrónicas a cargo de Lupita’s Friends (Hard GZ, Sofia Gabanna), Dualy o Fulston, y estar llenas de sombras y melancolía al más puro estilo de coetáneas como Babi o Rorro, aunque con un flow que, salvando las distancias, es más próximo al de Iseo, Anier o incluso Gata Cattana -aunque con un imaginario lírico es más personal que político-.

Con el auspicio de Warner desde sus inicios (curiosamente su mayor éxito en streaming sigue siendo su primer single ‘Oh Keira’, un tema acústico que ya se antoja una rareza en su cancionero), en 2022 se estrenaba en el largo con ‘a partes’, una extensa y cohesionada colección de canciones que, con sus highlights, suenan más modestos ante esta nueva etapa más ambiciosa, en la que ‘YO SI ERA DROGA’ está llamado a cerrar sus bolos a lo grande, y a ser un hit en las fiestas de la GenZ, la Ya o la que toque.