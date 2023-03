‘Focus’ investigará la historia de Flos Mariae, esta noche

Esta noche se estrena en Cuatro ‘Focus‘, un nuevo programa de investigación que en cada emisión profundizará en tres o cuatro temas «de gran interés». Podrá verse a partir de las 22.50 y el gran reclamo de hoy es el reportaje que se ha hecho a Flos Mariae, el grupo de hermanas católicas que se convirtió en un fenómeno viral hace casi 10 años con su canción ‘Amén’.

Cada reportaje de ‘Focus’ durará 15 o 20 minutos, y el tráiler de Flos Mariae nos presenta la historia de «una madre que afirma que Dios le habla al oído y arrastra al infierno a sus 16 hijos». El reportaje relaciona, aparentemente, el caso de Flos Mariae con un viejo titular publicado en la prensa catalana, sobre «una pareja de Santa Coloma que tenía a sus 9 hijos sin escolarizar y en malas condiciones».

Un reportaje profesional centrado en la historia de Flos Mariae es algo que el público pedía hace tiempo. No será Netflix el que lo estrene, y no sabemos si 20 minutos darán para analizar su caso en profundidad. En nuestro foro, el usuario FMes reflexiona: «Cada vez que las veo me pregunto por qué no existe un documental tipo ‘Grey Gardens‘ sobre ellas. Necesito respuestas y la pena es que no creo que La Fábrica de la Tele vaya a ser capaz de ir más allá de cuatro vídeos de “uyuyuyuy” de los suyos».

Flos Mariae nació en 2014 después de que 7 de las 16 hijas Bellido Durán prometieran a su madre enferma de cáncer que, si sanaba, formarían un grupo de pop cristiano para promover la palabra de Dios. La madre se recuperó y las hermanas crearon Flos Mariae. Sin embargo, más tarde murió, lo cual no impidió a sus hijas continuar con su proyecto musical. En 2021 tuvo lugar una escisión en el grupo, de la cual salieron dos proyectos paralelos, Mariah’s World y 4HBD.

Últimamente, tres de las hermanas Bellido Durán han creado el grupo MAXMUND para promocionar su nueva marca de ropa. Han dado a conocer el proyecto con un nuevo remix de ‘Amén’ que recupera su gran lema vital, «como una loncha de queso en un sándwich preso». Apegadas aún a las bases de sonido industrial, la de este remix es la más extrema que han publicado jamás, y ya es decir: ni Death Grips se han atrevido a tanto.

Además de Flos Mariae, esta noche ‘Focus’ investigará la problemática del acoso escolar y el déficit de vitamina D en España, y se sumergirá en el gremio de estibadores en los puertos españoles.

Cuatro promocionando su nuevo programa de investigación con las Flos Mariae y la sintonía de 'The Morning Show'. Estoy DENTRO. pic.twitter.com/eR2XqY6fOa — Pablo J. Nieto (@pablonesflis) March 5, 2023

