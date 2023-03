Rufus Wainwright está definitivamente de vuelta, y no solo porque vaya a aparecer en el concierto especial de Miley Cyrus. El canadiense ha anunciado nuevo disco, formado por versiones de canciones tradicionales. ‘Folkocracy’ sale el 2 de junio.

El autor de ‘Want’ contará con Dios y la madre en el álbum. Probablemente solo él podría haber reunido en un mismo disco a ANOHNI y a Nicole Scherzinger, a David Byrne y a Chaka Khan, a Sheryl Crow y a John Legend. Su hermana, Martha Wainwright, aparecerá en varios cortes, así como su hermanastra Lucy Wainwright Roche.

Curiosamente, ANOHNI y Rufus cantarán juntos ‘Going to a Town’, que no es exactamente una canción tradicional, sino un clásico del repertorio de Rufus. En cualquier caso es uno de los «estándares» del canadiense y George Michael ya lo versionó en su momento.

‘Folkocracy’ se presenta hoy con ‘Down In The Willow Garden’, la colaboración de Brandi Carlile. Se trata de una «murder ballad» tradicional de los Apalaches, y Rufus considera apropiado versionarla porque la brutalidad de su letra no ha pasado de moda, como demuestran, dice, las noticias sobre tiroteos que vemos casi cada día desde Estados Unidos.

‘Folkocracy’:

01 Alone (Feat. Madison Cunningham)

02 Heading For Home (Feat. John Legend)

03 Twelve-Thirty (Young Girls Are Coming To The Canyon) (Feat. Susanna Hoffs, Chris Stills, Sheryl Crow)

04 Down In The Willow Garden (Feat. Brandi Carlile)

05 Shenandoah

06 Nacht und Träume

07 Harvest (Feat. Andrew Bird & Chris Stills)

08 Going To A Town (Feat. ANOHNI)

09 High On A Ledge (Feat. David Byrne)

10 Kaulana Na Pua (Feat. Nicole Sherzinger)

11 Hush Little Baby (Feat. Martha Wainwright & Lucy Wainwright Roche)

12 Black Gold (Feat. Van Dyke Parks)

13 Cotton Eyed Joe (Feat. Chaka Khan)

14 Arthur McBridge

15 Wild Mountain Thyme (Feat. Anna McGarrigle, Chaim Tannenbaum, Lily Lanken, Lucy Wainwright Roche, & Martha Wainwright)