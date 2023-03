Este viernes 10 de marzo sale ‘Endless Summer Vacation‘, el esperado nuevo disco de Miley Cyrus, que llega aupado por el éxito global de ‘Flowers‘. Eso sí, con la llegada del disco se lanzará un nuevo single: Miley adelanta ya el videoclip de ‘River’ en redes. Se trata de la pista 7.

En una entrevista, Miley ha contado que ‘Endless Summer Vacaction’ está dividido en 2 partes: AM y PM. «La parte AM representa la mañana, cuando está el ruido, la energía y las nuevas posibilidades. La parte PM es la elegante, el glamour, el momento de o bien descansar o bien salir y experimentar el lado salvaje».

Por otro lado, para promocionar tal obra, Miley recuperará sus famosas ‘Backyard Sessions’, como ya hiciera en 2015 y 2020. Se trata de unos directos acústicos que Cyrus viene haciendo desde 2013, en los que la artista canta canciones propias y ajenas.

El nuevo especial de ‘Backyard Sessions’ podrá verse a partir del mismo 10 de marzo solo en Disney+, y Rolling Stone da algunos detalles de lo que encontraremos en él. Miley cantará ‘Flowers’ y otras siete canciones nuevas, así como su clásico ‘The Climb’, el cual ya ha adelantado en redes. Como es costumbre, Miley ha grabado el directo en el «patio interior» de su casa, la misma que sale en el vídeo de ‘Flowers’. Allí vivió Frank Sinatra.

La curiosidad es que Rufus Wainwright se pasará por allí: el propio artista lo ha confirmado en Instagram, donde ha subido una foto con Miley. Rufus, que viene de colaborar con Carly Rae Jepsen en el mini viral ‘The Loneliest Time‘, está a punto de sacar nueva música: el 7 de marzo sale su dueto con Brandi Carlile, ‘Down In The Willow Garden’. Casualmente, como el propio Rufus recuerda, Carlile también aparece en el disco de Miley, en el tema ‘Thousand Miles’.

Las ‘Backyard Sessions’ han sido muy importantes para Miley, tanto como para recuperarlas en cada nueva era. En los tiempos del twerking, la lengua fuera y ‘Bangerz‘, nadie que viera por primera vez su escalofriante interpretación de ‘Jolene’ pudo negar nunca más su talento. Después llegarían otras grandes interpretaciones de Pearl Jam, Crowded House, Cardigans, larguísimo etcétera.

Mientras, el éxito de ‘Flowers’ continúa: el tema acaba de bajar al puesto 2 de Spotify Global por culpa de Karol G y Shakira, pero su repercusión sigue siendo tal que Miley no ha visto necesidad de publicar un segundo single, algo muy raro en los tiempos que corren. ‘Endless Summer Vacation’ promete ser uno de los grandes discos de 2023.