El puente convertido en meme de Carly Rae Jepsen y Rufus Wainwright

El factor humorístico ha sido clave en el éxito de las canciones más populares de Carly Rae Jepsen. El estribillo de ‘Call Me Maybe‘ y su vídeo marcado por un «plot twist», el de ‘I Really Like You‘ con la presencia de Tom Hanks, el meme de ‘Run Away with Me’…

A estos éxitos se le acaba de sumar otro inesperado. ‘The Loneliest Time‘, el corte que titula el nuevo álbum de Carly, se ha viralizado en TikTok, en concreto, su gracioso puente hablado, en el que Carly se dirige a su amor para prometerle que volverá a por él. Los usuarios de TikTok han usado este fragmento de ‘The Loneliest Time’ para hacer vídeos cómicos, y el viral se ha traducido en el mayor éxito de Carly en esta era.

Pero ‘The Loneliest Time’ es más que su puente: en realidad este funciona dentro de una estructura de canción de pop clásica, y sus influencias disco están tan bien asimiladas que, tras la cortina de violines, emerge un «dance break» a la manera de los hits de pop de antaño, o de las pasarelas de ‘Soul Train’, replicadas en el videoclip; y como ‘The Loneliest Time’ no deja de ser una canción de amor, se beneficia de contar con un artista invitado de lujo como Rufus Wainwright, al que Carly admira desde pequeña.

‘The Loneliest Time’ cuenta la historia de dos personas que se amaron y quemaron cartuchos demasiado rápido. Dispuestos a dejar atrás su «soledad», Carly y Rufus se reencuentran, reviven la llama del amor y finalmente alcanzan el «nirvana», representado en esa coda de voces armonizadas que subraya el componente clásico de la canción. Eufórica y, en una palabra, perfecta, ‘The Loneliest Time’ es una canción para llorar bailando, pero esta vez las lágrimas son de felicidad.

Tan adorable como ‘The Loneliest Time’ es su videoclip dirigido por Brantley Gutierrez. Inspirado en los musicales y en las películas mudas del Hollywood clásico, el vídeo es una mezcla de Shakespeare (mencionado en la canción), el ‘Viaje a la luna‘ de los hermanos Lumière, y la estética camp, reconocida por el propio director, que ha buscado cumplir sus «sueños de disco espacial».