Anitta se suma a la larga lista de artistas que se han pronunciado en contra del sello discográfico para el que trabajan. En su caso, Warner Records. Recientemente, un fan ha expresado que «mi sueño es que Anitta salga de Warner y se vaya a un sello que le valore», a lo que Anitta ha respondido: «ya somos dos».

En el mensaje siguiente, Anitta ha ido más allá declarando que «si hubiera una multa que pagar, ya habría subastado mis órganos para salir del contrato, sin importarme lo caro que fuera. Desafortunadamente, esa multa no existe. Cuando eres joven y no estás informada, debes prestar más atención a las cosas que firmas. Si no lo haces, pagarás por tu error toda tu vida».

Anitta se ha quejado del trato que recibe por Warner en el pasado. La brasileña ha acusado al sello de no apoyar su trabajo y de no financiar sus videoclips (algunos los ha pagado Anitta de propio bolsillo). También ha hablado de la obsesión de Warner con los virales y TikTok («si no consiguen un hit inmediatamente, pasan a otra cosa) y ha expresado que el sello se resistió a publicar ‘Envolver‘ inicialmente porque no estaba convencido de que fuera a triunfar sin un «featuring». Estaban equivocados: ‘Envolver’ convirtió a Anitta en la primera mujer latina en alcanzar el top 1 de Spotify Global, y en solitario.

Pero quizá no haya mejor reflejo de la mala relación de Anitta con Warner que el pobre resultado de ‘Versions of Me‘, el álbum que publicó en 2022. Un disco que tardó años en llegar y que nos presentaba a una Anitta «diversificada» y que sonaba demasiado a otros artistas.

Cuando una fan ha elogiado a Anitta por su «valentía», la brasileña se ha mostrado abatida: «Ni siquiera tiene que ver con la valentía… es que toda esta situación es tan mierda que ya no puede ir a peor. Desde los shows más poderosos implorando que me apoyen y nada… Si va a peor ya no voy a fingir que todo va bien porque ya se me han agotado las fuerzas».