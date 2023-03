The Weeknd, entre ‘9 semanas y media’ y ‘Doble cuerpo’

Los puretas que estén leyendo esto se acordarán del pitote que se montó con el estreno de ‘9 semanas y media’ (1986). Fue el ‘Cincuenta sombras de Grey’ de los 80. Un drama erótico que convirtió a Kim Basinger y Mickey Rourke en los mayores sex symbol de la época y a su director, Adrian Lyne, en el paradigma del erotismo mainstream cinematográfico, tan estiloso (videoclipero se decía entonces) como inocuo.

Desde ese momento, los jueguecitos sexuales que aparecían en la película al ritmo del ‘You Can Leave Your Hat On’ de Joe Cocker, se incorporaron al catalogo de prácticas sexuales para celebraciones de San Valentín y estriptis de despedidas de soltero.

El videoclip ‘Is There Someone Else?’ hace un guiño bien visible a la película recreando la famosa escena del estriptis de la Basinger usando la persiana como una suerte de biombo rasgado o cabina de peepshow. Pero no es la única cita que el dúo de directores Cliqua hace de un filme de los 80. La otra es ‘Doble cuerpo’ (1984), el thriller erótico hitchcockiano de Brian de Palma que convirtió en estrella a Melanie Griffith (la nominaron al Globo de Oro).

La aparición de la figura del voyeur, que remite al protagonista del filme de De Palma, introduce una sugestiva nueva línea narrativa en el relato: un “doble cuerpo” de The Weeknd (lleva la máscara que le había colocado Jim Carrey en ‘Out of Time’), una doble mirada, el mirón que se ve a sí mismo mirando. Un giro psicológico con el que concluirá el vídeo.

En cuanto al aspecto visual, es interesante destacar la presencia de las icónicas persianas que aparecían en ‘Doble cuerpo’. Aquí son usadas como herramienta estilística y recurso simbólico en la secuencia menos narrativa del vídeo: el cantante y la bailarina, el mirón y la exhibicionista, juntos en un espacio azulado indeterminado, un paisaje mental que potencia la dimensión psicológica del relato.