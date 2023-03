Christine and the Queens ha dado una de las sorpresas de las últimas semanas anunciando un nuevo disco que será triple. ‘PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE’ sale el 9 de junio y contará con hasta tres colaboraciones de su amiga Madonna.

El primer adelanto, ‘To be honest’, borra de un plumazo cualquier duda que pudiera generar el álbum anterior de Christine and the Queens, el extraño pero interesante ‘Redcar les adorable étoiles‘. Es la Canción Del Día para este martes.

‘To be honest’ es una de las canciones más oscuras jamás publicadas por Christine and the Queens. También es una de las más hermosas. Sobre una base de synth-pop industrial que marca el tempo con el sonido de una puñalada electrónica, Christine nos habla sobre «perderse en sus pensamientos», amar pero «tener miedo de matar» o sobre haber sufrido tanto que se siente como si viviera dentro de una película, como si fuera «un extraño». Sin embargo, él no pierde la pasión ni su capacidad de amar con toda la intensidad del mundo.

De intrigante desarrollo, ‘To be honest’ es una de esas canciones que transcurren libres, sin estructura convencional. El carisma vocal de Christine nos mantiene absolutamente atrapados en su interpretación, y la luz solo empieza a asomar en la grabación con la entrada de una emocionante melodía de guitarra eléctrica, que emerge como para sanar el alma de Christine and the Queens y expiarle de sus males.

El artista francés no ha dejado de presentar ‘To be honest’ en directo, en otra de esas actuaciones apasionadas que le conocemos. Antes había estrenado su videoclip oficial, rodado en blanco y negro, e inspirado en el cine de los años 20 y 30.