Casi cuatro meses después del lanzamiento de su último disco, ‘Redcar les adorables étoiles’ , Chris (también conocido como Christine and the Queens y, más recientemente, como Redcar) acaba de lanzar el primer single de su nueva etapa. Es una balada sintetizada titulada ‘To be honest’ y se trata del primer adelanto de ‘PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE’, disponible el 9 de junio.

Chris ha contado que ‘PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE’ es «la segunda parte de un gesto operístico que también incluía al ‘Redcar les adorables étoiles’ de 2022» y que toma inspiración de la «gloriosa dramaturgia de la icónica obra de Tony Kushner, ‘Ángeles en América'». Las colaboraciones no decepcionan: Madonna está presente en tres canciones, 070 Shake en otras dos y el productor Mike Dean en otra.

Este será el cuarto disco del compositor francés tras su entrega de 2022, ‘La vita nuova’ de 2020, ‘Chris’ de 2018 y ‘Chaleur Humaine’, su debut de 2014.

Tracklist:

1. ‘Overture’

2. ‘Tears can be so soft’

3. ‘Marvin descending’

4. ‘A day in the water’

5. ‘Full Of Life’

6. ‘Angels crying in my bed (feat. Madonna)’

7. ‘Track 10’

8. ‘Overture (feat. Mike Dean)’

9. ‘He’s been shining for ever, your son’

10. ‘Flowery days’

11. ‘I met an angel (feat. Madonna)’

12. ‘True love (feat. 070 Shake)’

13. ‘Let me touch you once (feat. 070 Shake)’

14. ‘Aimer, puis vivre’

15. ‘Shine’

16. ‘We have to be friends’

17. ‘Lick the light out (feat. Madonna)’

18. ‘To be honest’

19. ‘I feel like an angel’

20. ‘Big eye’

