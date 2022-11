Chris, el artista también conocido como Christine and the Queens, y ahora con el alias de Redcar, está a punto de publicar el álbum ‘Redcar et les adorables étoiles‘, y ha concedido una entrevista a The Guardian donde se ha sincerado sobre la crisis personal que vive tras la muerte de su madre en 2019 y tras anunciar que es trans y que se identifica con pronombres masculinos.

Chris, que llora antes de la entrevista, como cuenta a la periodista Miranda Sawyer, se siente «enfadado por muchas cosas». El artista se ha enfrentado al acoso de un sector de sus seguidores que han cuestionado su identidad o validez como persona trans, y siente que la sociedad le impone ser un tipo de persona trans que él no es. Chris opina que no necesita «hormonarse» ni someterse a «operaciones» para que se le valide en el género con el que se identifica porque esta idea “se adhiere a un sistema binario en el que no creo”, y afirma estar “harto de tener que definirme con las grotescas herramientas de opresión” de la sociedad. Chris sostiene que “no le debo cicatrices a nadie”.

A estos frentes, la muerte de su madre y su complicada transición, hay añadir otros dos: Chris se encuentra recuperándose de una lesión en su rodilla izquierda que le está impidiendo actuar y llevar a cabo los conciertos que había pensado y, además, considera que su sello discográfico no está apoyando su proyecto como él desearía. Chris considera «Redcar» la primera parte de un proyecto ambicioso inspirado en la serie ‘Angels in America’ y, de hecho, The Guardian confirma que existe una segunda parte que verá la luz a principios de 2023 y que ha producido Mike Dean, conocido por su trabajo con Madonna o Lana Del Rey. Chris dice que su sello no aprueba este concepto y critica que no le haya permitido tocar más de «dos conciertos en Francia y uno en Reino Unido» a pesar de su lesión.

Chris se explaya: «Lloro porque siento que ya no puedo dar conciertos, porque estoy demasiado roto para hacerlos. Llevo esperando dos años para dar conciertos. Estoy intentando entender qué me ha pasado. Sé que lo he hecho todo por la música y sigo estando conectado a la música, pero sigo de duelo, y estoy cambiando, y creo que la sociedad no está ayudando en nada. La sociedad no ayuda a que la gente conecte con una verdad que puede estar fuera del consumismo».

El artista añade: «Mi ciclo musical ha sido muy intenso. Ha sido maravilloso pero también ha podido conmigo, y no sé cómo reconstruirme porque me siento muy enfadado por muchas cosas, y con la sociedad, y no sé cómo existir como artista hoy en día». Chris asegura que ha considerado «retirarme, parar, o simplemente lanzar la música sin nada visual que la acompañe, y quizás no actuar, pero yo soy performer, así que eso significa mucho para mí».