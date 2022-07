Christine & the Queens anuncia LP, ‘Redcar les adorables étoiles’

Héloïse Letissier, más conocida como Christine and The Queens, acaba de anunciar la salida de su tercer álbum de estudio. ‘Redcar les adorables étoiles’ saldrá el próximo 23 de septiembre, convirtiéndose en el sucesor de ‘Chaleur Humaine’, de 2014, y ‘Chris’, de 2018. En febrero de 2020, la cantante y compositora francesa lanzó un EP de 8 temas titulado ‘La vita nuova’.

El primer single de ‘Redcar les adorables étoiles’ fue lanzado el pasado 24 de junio, totalmente en francés, bajo el nombre de ‘Je te vois enfin’ (‘Al fin te veo’). Todavía no hay una tracklist disponible, pero se sabe que el LP presentará a la artista francesa bajo el alias de Redcar, además de diferentes detalles que Letissier compartió en 2020, describiendo el proyecto como un trabajo «grande y lleno de esperanza».

Christine and The Queens dio algunas pistas más sobre el proceso de creación de su tercer disco: «Las nuevas canciones son sorprendentemente esperanzadas, y yo nunca me he descrito de esta manera. Es frustrante porque no sé como lidiar con ello: yo siempre he dicho que tengo una alma atormentada a la francesa». Mencionando un sonido «muy espacioso y ambicioso», Héloise ha calificado el LP como «un gran paso adelante» en su carrera.

La compositora también ha revelado la celebración de tres conciertos que se celebrarán en la víspera del lanzamiento del álbum, el 22 y 23 de septiembre en París y el 30 del mismo mes en Londres. Las entradas para París saldrán el 21 de julio, mientras que las de Londres saldrán el día 25.