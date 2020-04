Christine and the Queens habla de su “esperanzado” próximo disco

Christine and the Queens ha hablado con NME de su próximo disco, el tercero. La cantante francesa lo compara con su reciente EP, ‘La vita nuova‘, para explicar que donde este es “súper poético y denso”, el sucesor de ‘Chris‘ será un trabajo “grande y lleno de esperanza”.

La artista detalla: “Las nuevas canciones son sorprendentemente esperanzadas, y yo nunca me he descrito de esta manera. Es frustrante porque no sé como lidiar con ello: yo siempre he dicho que tengo una alma atormentada a la francesa”. Añade que ya ha escogido el concepto del álbum y que su sonido representará un “gran paso adelante” en su carrera. En concreto indica que “suena muy espacioso y ambicioso” pero advierte que posiblemente el confinamiento le esté pasando factura a la hora de valorar el trabajo hecho hasta el momento.

A pesar de ser un EP, ‘La vita nuova’ ha sido uno de nuestros recientes DISCOS RECOMENDADOS gracias a la calidad de canciones como ‘People, i’ve been sad‘, ‘Je disparais dans tes bras‘ o el tema titular, interpretado en italiano y a dúo con Caroline Polachek. Christine había presentado el EP con un fantástico cortometraje de 14 minutos situado en la Ópera Garnier de París.