Christine and the Queens / La vita nuova

Christine and the Queens ha tomado el título de su nuevo EP sorpresa del de la primera obra conocida de Dante Alighieri, dedicada a la revolución que un nuevo amor puede producir en nuestras vidas. Si algo ha demostrado Heloïse Letissier en su trabajo es que ella ama con todas las de la ley y esa intensidad marca a fuego todas sus canciones, también las de este breve trabajo que no es un EP cualquiera para pasar el rato.

Si la artista francesa está trabajando en un nuevo álbum, el que debería suceder al excelente ‘Chris‘, las 6 canciones incluidas en ‘La vita nuova’ serían dignas de formar parte de él. Incluso una pista menor como la balada ‘Nada’ sería bienvenida pese a su extraño uso del español (“pasa nada”) gracias a su intrigante sonido de synth-pop minimalista, que Christine and the Queens explora a lo largo de ‘La vita nuova’ de maneras diversas. Si el medio tiempo que ha adelantado el EP ‘People, I’ve been sad’ no puede ser más elegante en su construcción melódica e instrumental, la base instrumental de ‘Je disparais dans tes bras’ recuerda a la de ‘Sweet Dreams’ de Beyoncé a la vez que deja una melodía gloriosa: no extraña que Letissier haya decidido cerrar el EP con la versión en inglés de esta magnífica canción. ¿Single al canto?

“Escribiré una canción sobre ti, fingiré que estás conmigo” es el tipo de pasajes que deja Christine and the Queens, nueva romántica donde las haya, en ‘La vita nuova’. El amor que nace y florece pero también el que se pudre por culpa de la indiferencia nutre las letras de este trabajo que alcanza su pico de intensidad en la balada ‘Mountains (We Met)’, que empieza como un tema de Elton John y se transforma en uno de Kate Bush circa ‘Hounds of Love’ para terminar con unos sorprendentes ritmos distorsionados. Todo para hablarnos de un amor tan grande que Christine no puede sino compartirlo con “otras caras”. Entremedias, el marco narrativo del EP pasa de la angustia adolescente de ‘People, I’ve been sad’ a la pasión irrefrenable de una ‘La vita nuova’ interpretada junto a Caroline Polachek (también aparece en el corto que acompaña al EP) que podría haber sido un hitazo “heartbreaker” de los años 80. “Quiero que me toques con tu ira, quiero que me toques con tu rabia”… ¿a quién no va a enamorar esta mujer con tremenda entrega?

Calificación: 8/10

Lo mejor: ‘People, I’ve been sad’, ‘Je disparais dans tes bras’, ‘La vita nuova’

Te gustará si te gusta: el synth-pop de los 80, de la Human League a Twin Shadow, Shura… pasando por Kate Bush, Prince…