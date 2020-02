La vampira Christine and the Queens baila en el corto de 14 minutos que presenta su nuevo EP

Christine and the Queens tramaba algo con la publicación del estupendo single ‘People, I’ve been sad’, y lo que tenía entre manos la artista francesa es un EP de 5 canciones (más una versión en inglés) titulado en italiano, un ‘La vita nuova’ que ya puede escucharse.

‘La vita nuova’ llega acompañado de un cortometraje ideado por Christine y en el que se presentan las cincos nuevas canciones a través de diferentes secuencias. Según la nota:”Este corto de 14 minutos es un viaje interior en el que la artista francesa llena la Ópera Garnier de París de fantasmas y criaturas míticas. A través de la lente del colaborador Colin Solal Cardo (Robyn, Charlie XCX) y la coreografía de Ryan Heffington (ganador del premio VMA en 2014 por el videoclip de ‘Chandelier’ de Sia), Christine y sus bailarines recorren diferentes lugares de la famosa Ópera: la azotea, su escenario y algunos lugares secretos, culminando en un momento delirante con Caroline Polachek, colaboradora en la canción que da nombre al EP.

Efectivamente, la autora de ‘Pang‘ es una de las personas que aparecen en este corto lleno de intensidad y baile que podríamos describir como un cruce entre Kate Bush y ‘Thriller’, y con el que Christine suma un puñado de canciones a su repertorio un par de años después del lanzamiento de ‘Chris‘, su segundo disco y uno de los mejores álbumes de 2018.