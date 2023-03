Black Eyed Peas y Bad Gyal se suman a Mallorca Live

Mallorca Live Festival suma hoy nuevos e importantes nombres a su programación, entre ellos el último gran cabeza de cartel que quedaba por desvelar. Black Eyed Peas es el grupo confirmado que se añade a la jornada del viernes.

El trío formado por will.I.am., Taboo y Apl.de.ap presentará su último álbum, ‘ELEVATION’, el que contiene el éxito ‘DON’T YOU WORRY‘ con Shakira y David Guetta. Uno de tantos que el grupo, uno de los más exitosos de la historia, ha acumulado en su larga trayectoria y que sería imposible mencionar en una sola línea: ‘Where is the Love?’, ‘Pump It’, ‘Meet Me Halfway’, largo etcétera, seguro no faltarán en su concierto.

- Publicidad -

El jueves da la bienvenida a la segunda y última confirmación de hoy, la de Bad Gyal. La catalana, cada vez más arriba, pues acaba de ofrecer los conciertos más importantes de su carrera en los recintos más importantes de Madrid y Barcelona, presentará en Mallorca su anunciado disco ‘La joia’, que sigue sin fecha de lanzamiento confirmada.

Entre los grandes nombres que ya conocíamos en el cartel de Mallorca Live se encuentran Bomba Estéreo, los imparables Chemical Brothers, The Kooks, Moderat, Quevedo y Vetusta Morla, entre otros igual de interesantes como Peggy Gou, Black Rebel Motorcycle Club, Viva Suecia, The Dandy Warhols, León Benavente, Ginebras o rusowsky, entre otros.

- Publicidad -

Todos ellos -y más que quedan por confirmar- estarán en la próxima edición de Mallorca Live, que se celebra entre los días 18 y 20 de mayo en el Antiguo Aquapark de Calvià. Las entradas de día y los abonos se pueden adquirir desde 59 euros en la web del festival.