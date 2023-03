Sesión de Control: Nenas, La Plazuela, María José Llergo…

Renovamos nuestra playlist de pop español o en castellano Sesión de Control, con algunas de las novedades que se han publicado en los últimos días. Es el caso de ‘Tencontrao’, el tema de María José Llergo de ritmo reggaetonero; o la colaboración de Pucho de Vetusta Morla con El Columpio Asesino, como todos sabéis, de despedida en los próximos meses.

Hoy mismo se publica un nuevo single del grupo de moda, La Plazuela; también el segundo single de lo nuevo de Musgö, y el nuevo tema experimental de Perarnau IV, no contento con haber lanzado el segundo álbum de _juno en los últimos días.

Igualmente hay nuevos temas de artistas tan queridos por aquí como Queralt Lahoz, Lorena Álvarez, Socunbohemio o Mujeres, que han firmado junto a Rombo un tema un tanto Bowie. ANTIFAN está presentando su nuevo álbum con mucho de rock y una sitcom que va por el episodio 2.

Todos los fans de Carolina Durante y los Strokes no os podéis perder el tema llamado ‘Radio 3’ de Toldos Verdes. El pop comercial onda EBS-LOVG está representado por Grasias y su tema ‘Arde Europa’. Y hablando de pop comercial, Ciberchico y Daniel Daniel han versionado ‘Déjame’ de Los Secretos.

Por su parte, la artista novel Sofía V apuesta por el bedroom pop y la producción a lo James Blake. En la imagen principal, Nenas, el proyecto queer de Celia Spellman, que presenta su segundo tema, ‘xfa’. Completamos la playlist con otro tema de Alérgicas al Polen, ‘Estrella del pop’, y el tema de Emil et il que pasa de sonar cantautor a tornar en cuasi-trance, ‘Qué me queda’.