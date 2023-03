Nacho Casado celebra la llegada del «verano» con la gira de ‘Disco Bleu’

Sí, ya sé que no es verano todavía, pero estamos a 20ºC, las mangas cortas han salido a pasear y la semana que viene se cambia la hora en España. Es el momento propicio de recuperar ‘Disco Bleu’, el tercer álbum de Nacho Casado publicado a finales de 2022 y que estos días está presentando por varios puntos del país.

Tras su paso por Barcelona y Valencia, este sábado 18 de marzo es el turno del Fotomatón en Madrid. Después vendrán Elche el 28 de abril y el 5 de mayo Alicante.

- Publicidad -

El artista de Elche, antes conocido por haber formado parte del grupo La familia del árbol, nos habla en ‘Disco Bleu’ de hamacas azules, de discos de jazz, de buscar «la libertad lejos de toda ansiedad», de ir «todos juntos a nadar»… todo ello sobre una base de bossa nova influida por maestros como Jobim o Gilberto, ritmos jazz y la gala que aporta una sección de cuerdas que remite a Nick Drake y a La Buena Vida, pero sin tamaño dramatismo.

De hecho, el punto latino, no solo procedente de Brasil, logra que las canciones sean bailables, como es el caso de ‘Mediterralia’ o la percusión de ‘De padres a hijos’, por mucho que esta hable sobre «trabajar de 9 a 6» y «desigualdad».

- Publicidad -

Otro de los temas más llamativos del álbum se llama ‘Venganza en la pista de baile’, y habla alegremente sobre «no tener que fingir más», mientras otros presumen de una gran sección de metales, como el final ‘El amor es lo único’. No me atrevo a compararlo con los grandes del jazz, pero desde luego te encantará si tu grupo de cabecera era Kings of Convenience.