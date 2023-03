Robert Smith de The Cure es uno de los artistas que han plantado cara a Ticketmaster por los elevados precios de las entradas que se venden en el portal. En concreto, Smith ha criticado la «porquería avariciosa de los tickets PLATINUM» y se ha opuesto a la práctica del «precio dinámico». El cantante no ha dejado de imponer cierta responsabilidad por esta práctica a los propios artistas: «Todos los artistas tienen la opción de no participar. Si ningún artista formara parte, dejaría de existir».

Smith también ha sido crítico con los elevados gastos de gestión de Ticketmaster: «Los artistas no tenemos manera de limitarlos. Les estoy preguntando de qué manera justifican esos precios. En cuanto me den una respuesta mínimamente coherente os lo haré saber». Por culpa de los gastos de gestión, las entradas han llegado a duplicarse o triplicarse.

Finalmente, en un movimiento que podemos considerar histórico, Smith ha conseguido acordar con Ticketmaster una pequeña rebaja en el coste por gastos de gestión de las entradas de The Cure, que beneficiará a quienes ya habían comprado tickets.

El artista ha anunciado: «Ticketmaster nos ha dado la razón en que muchos de los gastos de gestión que se cobran son excesivamente altos, y como gesto de buena voluntad se han ofrecido a efectuar un reembolso de 10 dólares a todas las cuentas verificadas que han comprado las entradas de precio más bajo, y otro de 5 dólares al resto, para todos los shows de The Cure. Si ya compraste una entrada recibirás un reembolso de manera automática». Smith informa que las entradas de The Cure que saldrán a la venta a continuación ya incluirán gastos de gestión rebajados.

El movimiento de Smith recuerda al que en España hemos visto por parte de Lori Meyers, que renunciaban a las entradas «Golden» y «VIP» tras las críticas de sus seguidores.