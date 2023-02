Lori Meyers escuchan a sus fans y retiran entradas Golden y VIP

Lori Meyers ha anunciado recientemente uno de sus conciertos más multitudinarios, que tendrá lugar el próximo 30 de diciembre en el WiZink Center de Madrid. Será la segunda vez que los autores de ‘Espacios infinitos‘ actúen en este recinto, la primera en cinco años.

Sin embargo, la noticia del concierto de Lori Meyers ha traído cola por la venta de entradas Golden Y VIP a cientos de euros, que ha indignado a sus seguidores. «Cuando toquéis que sepáis que delante no estarán los que más bailen, sino los que más dinero han pagado. No os pega para nada» es uno de los mensajes que el grupo ha recibido en los últimos días.

- Publicidad -

Hay quienes han decidido «bajarse del barco» de Lori por haber lanzado entradas a precios, por muchos, inasumibles: «Hace 5 años no había ni Golden ni VIP ni cosas así. Y poco a poco los fans se van cayendo», «¿VIP Gold? No gracias. Y yo que pensaba que el indie era otra cosa… ¡Enhorabuena eres el que tiene más!», «Con VIP, Golden…me bajo de este barco por mucho que me apetezca. Creo que esta no es la dirección que debe tomar la música en directo», «Es deprimente en lo que se está convirtiendo la música en directo», «Pista Gold es una absoluta vergüenza. Queréis cerca a pijos con Instagram en lugar de fans dispuestos a hacer horas de cola. El cariño del público se pierde por cosas así».

Frente a las críticas, Lori Meyers ha decidido actuar y ha retirado de la venta las entradas Golden y VIP. En un mensaje de Twitter, el grupo ha informado: A la mierda las zonas Golden y VIP. Toda la pista a 35 euros. A los que habéis comprado esas entradas muchísimas gracias, se os devolverá el importe completo o la parte correspondiente si pasáis a pista u otra localidad. Nos vemos el 30 de diciembre en el WiZink».

- Publicidad -

Tras el anuncio de Lori Meyers, los muros de la banda en Twitter e Instagram se han llenado de mensajes que celebran su decisión por suponer un ejemplo de cara a otros artistas, y por escuchar a sus fans. Sr. Chinarro y Guille Mostaza se encuentran entre las personas que han alabado la decisión de Lori Meyers.