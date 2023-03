Paul Weller anuncia cuatro conciertos en España en el mes de septiembre. La estrella británica actuará el día 14 en la sala Santana de Bilbao, el día 16 en el Teatro Salesianos de Vigo, el día 17 en La Riviera de Madrid y el día 18 será el turno de Barcelona en la sala Razzmatazz. Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 24 de marzo a las 10 horas a través de los puntos de venta habituales.

Weller, conocido popularmente como The Modfather, comenzó su carrera en los años 70 como líder de The Jam con sus amigos Steve Brookes y Dave Waller, banda que sentó las bases del mod revival británico. Tras su separación en 1982, fundó junto a Mick Talbot The Style Council, grupo influenciado por el soul, el jazz y el funk que disolvió en 1989.

En 1992 inició su carrera en solitario con su álbum homónimo y actualmente cuenta con 18 albumes de estudio a sus espaldas. El último de ellos ‘Will Of the People’, publicado el pasado mes de octubre, es una colección de 31 pistas seleccionadas de la amplia cornucopia de canciones de Weller que nunca llegaron a formar parte de ninguno de sus álbumes de estudio desde 2002.

Desde 1977 hasta hoy, Paul Weller no ha parado de crear música. Con un trayectoria de casi 50 años, continúa siendo una de las figuras más representativas del rock británico, influenciando a numerosos grupos a lo largo de estas 5 décadas. Entre sus álbumes de estudio más recientes se encuentran ‘Saturns Pattern‘ (2015) y el recomendable ‘On Sunset‘ (2020).



