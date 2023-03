Ben Howard iniciará su gira europea por España con cuatro fechas en nuestro país. Las fechas son el 18 de mayo de 2023 en La Riviera de Madrid, el 19 de mayo en Santana 27 de Bilbao, el 20 de mayo en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela y el 25 de mayo en la sala Razzmatazz de Barcelona. Es el primer tour por España del británico después de 5 años. Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 24 de marzo a las 10 horas en los puntos de venta habituales, con preventa el 23.

Conocido sobre todo por sus éxitos ‘Only Love’, ‘Old Pine’ y ‘Keep Your Head Up’, Ben Howard es uno de los artistas de folk más populares de nuestro tiempo. Su álbum debut, ‘Every Kingdom’, publicado en 2011, ha sido certificado como Triple Platino y ostenta una nominación al Mercury Prize. Aunque solo hace falta comprobar las cifras de streaming de Howard para constatar su popularidad.

Autor de otros discos como ‘Noonday Dream’ (2018) o el también aclamado ‘We Forget Where We Were’ (2014), que dejó el exitoso single homónimo, Howard vendrá a España a presentar nuevo trabajo, ‘Collections From The Whiteout’, publicado en 2021. El videoclip de ‘Sorry Kid’, uno de los singles del disco, era un interesante homenaje al cine del director polaco Walerian Borowczyk, en concreto a su corto ‘Tango’.







