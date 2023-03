The Weeknd llega a un acuerdo legal con el grupo que le acusó de plagio

The Weeknd ha llegado a un acuerdo legal con las dos personas que le acusaron de plagiar su canción ‘Vibeking’ en ‘Call Out My Name‘. Los términos del acuerdo no se han hecho públicos. El caso por tanto no llegará a los tribunales y se espera que la demanda sea desestimada en los próximos días.

La demanda se formalizó en 2021, cuando Suniel Fox y Henry Strange, integrantes del dúo de electrónica Epikker, acusaron a Abel Tesfaye de copiar los elementos de ‘Vibeking’ en ‘Call Out My Name’, incluido su inusual tempo de 6/8. La demanda nombraba también a Nicolas Jaar porque ‘Call Out My Name’ contiene un sample de su tema ‘Killing Time’. Sin embargo, Jaar aclaró que él no había participado en la creación de ‘Call Out My Name’.

Aunque ‘Vibeking’ era una canción inédita en el momento de la demanda -y a día de hoy-, Fox y Strange decían tener pruebas de que Tesfaye había escuchado ‘Vibeking’ antes de lanzar ‘Call Out My Name’. En concreto, expusieron correos electrónicos que habían intercambiado con el productor Eric White, en el que este les comunicaba que a Tesfaye la canción le había parecido «una pasada».

En la denuncia, Fox y Strange pedían que se les ingresara una parte de los beneficios obtenidos con ‘Call Out My Name’ en el pasado y en adelante. Se trata de un éxito mastodóntico de The Weeknd que supera los mil millones de reproducciones en Spotify.

Aprovechando la ocasión, Geoff Barrow de Portishead ha recordado que el caso de ‘Machine Gun’ sigue sin resolver. «Son buenas noticias para los artistas a los que plagió… Quizá es momento de tener una conversación con sus abogados sobre la canción que nos plagió». Barrow lleva años luchando por demostrar que Tesfaye copió la base de ‘Machine Gun’ en ‘Belong to the World’ después de que el integrante de Portishead rechazara la propuesta del británico de samplear la canción. Barrow ha dicho que él no ha querido llegar a un acuerdo legal con The Weeknd y que no sabe si a día de hoy lo haría.