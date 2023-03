Rosalía y Rauw Alejandro han concedido su primera entrevista conjunta. Ha sido a Ibai Llanos en torno a su nuevo EP conjunto, ‘RR’, que sale el viernes 24 de marzo, conteniendo 3 canciones. La pareja adelanta que una de las 3 será un bolero exótico (que describen como «algo que puede gustar a tu madre, escucharse un domingo por la tarde, algo que no se esperaba de ellos»), otra una canción con la que se podrá perrear… y Rosalía añade que serán 2 las grabaciones que se puedan pinchar en las discotecas.

Los temas tienen un orden concreto, como referenciando pasado, presente y futuro, y Rauw Alejandro afirma que la gente entenderá al oír el EP «por qué una canción va primero, luego sale una segunda y luego la tercera».

- Publicidad -

Ambos hablan del proceso creativo, revelando que han preferido asentar su relación personal antes de trabajar juntos en serio, situando como algo aislado e «informal» los créditos que han compartido en el pasado en algún tema suelto. Tras 3 años saliendo, ha sido hace 1 año que decidieron grabar este proyecto. Antes Rosalía afirmaba no querer «mezclar la industria con su relación».

Aseguran haberle puesto mucho cariño a ‘RR’, por lo que ya hay un vídeo preparado, y no se descarta que haya un videoclip por cada tema. También se insinúa que habrá alguna presentación en directo, pues ambos parecen confiar particularmente en estas canciones.

- Publicidad -

Charlando de manera informal sobre cómo es cada uno en el estudio, Rauw Alejandro define a Rosalía como «intensa y exigente» y alguien que «da muchas vueltas». Él es más «fluido» y tiene la sensación de que «siempre gana ella». «Es más peleona, más pesada». Ambos cuentan las vueltas que dan al sonido de una batería, un piano y las voces, y bromean también cómo al principio sus fans no aceptaron su relación, sobre todo los de ella.

Hay tiempo también para ciertas curiosidades, como cuando Rosalía cuenta que ella no hizo la comunión («No te extrañes que la vaya a hacer algún día»), y elogia la sensibilidad de Rauw Alejandro en contra de las apariencias. «Tenía la fe perdida en la masculinidad. Pero fue conocerte y me cambió la visión. Los hombres parecían «emocionalmente inalcanzables», pero él no tiene miedo de querer ni de ser querido». Rauw cuenta que de adolescente «siempre le decían que no» hasta que al final del instituto cambió la cosa.

- Publicidad -

Os recordamos que ‘RR’ se compondrá de tres temas: ‘Beso’, ‘Vampiro’ y ‘Promesa’. ‘Beso’ es el tema que la pareja de cantantes ha avanzado ya en redes. En Youtube se puede escuchar un fragmento oficial, así como en la cuenta de TikTok de ambos intérpretes.

Hablando de Rosalía, el inicio de la gira de ‘MOTOMAMI‘ por festivales ha dejado una curiosa noticia. En Lollapalooza Argentina, y en su edición en Chile, la catalana ha hecho una versión al piano de ‘Héroe’, el éxito de Enrique Iglesias de 2001. El Mejor Disco de 2022 acaba de cumplir su primer año de vida.



Rosalía cantando “Héroe” de Enrique Iglesias en Argentina pic.twitter.com/eqeL2HjwAf — alex (@soyalexknowles) March 18, 2023