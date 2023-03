Charli XCX y Jack Antonoff escribirán y producirán las canciones originales de ‘Mother Mary’, la próxima película de David Lowery y la productora A24. ‘Mother Mary’ será protagonizada por Anne Hathaway y Michaela Coel, esta última conocida por la serie ‘I May Destroy You’, y tratará sobre una estrella del pop fictica (Hathaway) y su relación con una famosa diseñadora de moda (Coel).

David Lowery, conocido por cintas como ‘The Green Knight’ o ‘A Ghost Story’, se encargará de dirigir ‘Mother Mary’ a partir de un guion propio. Es de esperar que las canciones originales de Charli y Antonoff pertenezcan al personaje de Hathaway en la película y, además, también habrá una banda sonora original compuesta por Daniel Hart. No será la primera vez que Charli XCX y A24 colaboren, ya que su canción ‘Hot Girl’ ya apareció el año pasado en la película ‘Bodies Bodies Bodies’.

Por fin podremos averiguar a qué suena un trabajo conjunto de Charli XCX y Jack Antonoff, si es que alguien se lo ha preguntado alguna vez. No es la primera vez que A24 contrata a artistas musicales para sus películas. Kid Cudi apareció en la aclamada ‘X’ y Pheobe Bridgers tendrá un papel protagonista en ‘I Saw The TV Glow’, la próxima película de Jane Schoenbrun.

jack bout to get mothered https://t.co/jwgaIspowL — Charli (@charli_xcx) March 21, 2023

