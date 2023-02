Charli XCX estalla contra los Grammys, varios artistas la apoyan

Este domingo mientras Harry Styles lanzaba su discurso como ganador del Grammy más importante de la velada, el de Álbum del Año por ‘Harry’s House‘, alguien desde el público gritaba «¡Sal del escenario! Beyoncé debería haber ganado!». El vídeo se ha viralizado y muestra a Taylor Swift de pie, aguantando el tipo en apoyo de su amigo y ex.

Pero hay más voces que se están alzando contra la línea editorial de los premios. Por ejemplo la de Charli XCX, que ha acudido a Instagram para protestar por el ninguneo que ha sufrido su disco ‘Crash’, sin duda uno de los mejores álbumes de 2022 como te contamos en nuestro Anuario. La cantante ha indicado: «No estar nominada a un Grammy por ‘Crash‘ es como cuando no nominaron a Mia Goth a un Oscar por ‘Pearl’. Esto simplemente prueba que la gente no quiere ver a las chicas malas y guapas prosperar».

Muchos artistas y celebridades han apoyado su post o incluso lo han comentado. Es el caso de gente tan diferente como MNEK, Muna, Paris Hilton, Tove Lo o Kurt Vile, que le han mandado fuerza con sus mensajes.

Pero el foco se lo está llevando Grimes, pues ha dejado un comentario mucho más largo: «Los Grammys son tan irrelevantes que ni siquiera me molestaría. Dejé de mirarlos siquiera cuando yo estuve metida en lo de Productora del Año y ni siquiera me dejaron nominar a nadie que no estuviera en una lista prefabricada que era excepcionalmente aburrida. Yo era una de las 3 únicas mujeres y la única persona con menos de 40, seguro. Literalmente no es nada relevante. Intenté nominar a SOPHIE y me dijeron que no estaba permitido».

Grimes nunca ha sido nominada a Productor/a del Año, como podéis ver en el histórico de la Wikipedia, por lo que debe de estar refiriéndose a una invitación para votar en la Academia. Efectivamente las personas con capacidad de votar no pueden proponer nombres, sino que son los sellos discográficos, los artistas, sus representantes, los que deben postular las candidaturas y las categorías en que se presentan. ‘Oil of Every Pearl’s Un-Insides’ de SOPHIE fue presentado a Mejor Disco de Electrónica del Año 2018 y de hecho logró la nominación en tal categoría, eso sí, perdiendo contra un álbum tan olvidado como ‘Woman Worldwide‘ de JUSTICE, una readaptación de sus propias canciones.

Así pues, Grimes tiene razón en que esos listados que le pasaron posiblemente fueran muy aburridos y contuvieran toda la morralla que fueron capaces de reunir las grandes discográficas, pero no en que los Grammys ningunearan del todo a SOPHIE.