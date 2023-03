Shygirl es otra de esas artistas que sacan disco de remixes. El de ‘Nymph‘, uno de los mejores discos de 2022, no sale hasta el 30 de junio, pero ya se conocen tres adelantos, el «Club Shy mix» de ‘Poison’, ‘Heaven’ con Tinashe (que cuenta con vídeo oficial) y un remix de Björk del que vale la pena hablar, pues se trata de una canción completamente nueva de la cantante islandesa.

Björk se ha encargado de producir una remezla de ‘Woe’, el corte de ‘Nymph’ que abre el disco, pero más que una remezcla al uso, Björk se ha sacado de la manga una composición de cosecha propia que presumimos titulada ‘I See it From Your Side’, y que apenas samplea ‘Woe’ al principio, para dar paso a un sonido de arpas que no tiene nada que ver.

La canción original de Shygirl se preguntaba precisamente «¿cuándo lo verás desde mi punto de vista?», y la respuesta de Björk da a entender que ella y su amante han logrado un acuerdo, pues se encuentran «alcanzando lo sublime». En lo musical, ‘Woe (I See it From Your Side)’ no dista de los sonidos que hallamos en ‘Fossora‘, el último álbum de Guđmunsdóttir y también uno de los mejores del año pasado. La curiosidad es verla compartiendo créditos con Sega Bodega y hasta Mura Masa.

Cabe recordar que Shygirl y Björk ya habían colaborado en un remix, el de ‘Ovule’, que también cuenta con la participación de Bodega.

Así queda el tracklist de ‘Nymph_o’, repleto de invitados tan interesantes como Eartheater, Arca, Erika de Casier o Sevdaliza.

Nymph_o

A1. Angel – Shygirl x Fatima Al Qadiri

A2. Heaven Feat. Tinashe

A3. Crush Feat. Erika de Casier

A4. Woe (I See It From Your Side) (Bjork Remix)

A5. Shlut Feat. Sevdaliza

B1. Nike Feat. Deto Black

B2. Playboy / Positions

B3. Poison (Club Shy mix)

B4. Firefly (Kingdom Edit)

B5. Wildfire (Eartheater Remix)

B6. Unconditional – Shygirl x Arca