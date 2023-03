Rayden ha anunciado que se retira de la música. El autor de ‘Haz de luz’ ha convocado a la prensa este mediodía en Madrid para confirmar sus planes de abandonar la profesión, no sin antes realizar una amplia gira por España a la que ha llamado ‘Quiero que nos volvamos a ver por última vez’. El artista apunta que seguirá escribiendo novelas en las que la música tendrá protagonismo.

La gira final de Rayden arrancará en Huesca el 21 de abril de 2023, despedirá el año en el WiZink Center de Madrid (como ya se sabía) y lo empezará el 3 de febrero en Zaragoza hasta concluir definitivamente el 1 de abril en la sala Razzmatazz de Barcelona, pasando antes por otras muchas ciudades como Córdoba, Alicante o Sevilla. Las entradas salen a la venta este viernes 24 de marzo a partir de las 12 horas.

Rayden ha explicado su decisión en un comunicado: «Llega un día en el que lo sabes. Una voz dentro de ti, dice que el trabajo ya está completado. Que ya lo conseguiste. Que ya has dejado tu impronta. Que ya… Es difícil hacer caso a esa voz cuando el resto del mundo te comenta que estás viviendo «tu mejor momento». Cuando tienes la mejor banda posible. Cuando tienes un público fiel, que llena y agota cada vez más salas. Y, menos aún cuando queda menos de un mes para que escuchéis uno de los discos de los que más orgulloso estoy. Pero cuando escuchas a esa voz interior y sientes calma, sabes que, lo más honesto que puedes hacer es hacerle caso.

Dejo la música. Al menos, desde este lado. (A partir de ahora abrazaré la música de otra manera mientras escribo mis novelas). Me despido de los discos, las canciones y los escenarios para siempre. Me despido, pero no sin antes hacer una gira de despedida para que sea imposible olvidarnos de este sueño y para dejar las canciones en las mejores manos posibles: las vuestras».

La noticia de la retirada de Rayden llega a poco menos de un mes de que se edite su nuevo elepé, ‘La victoria imposible’, que será ya su disco final. Sale el 21 de abril y llega con colaboraciones de Dani Fernández, Travis Birds o Álvaro de Luna.

Rayden ha sido uno de los MCs más exitosos de España como demuestran los excelentes datos que han producido sus lanzamientos discográficos, que han solido entrar en los puestos más altos de la lista de álbumes española. Sin ir más lejos, ‘Homónimo‘, publicado en 2021, entró en el cuarto puesto.

Autor de éxitos como ‘En el cielo de la boca’ o ‘La mujer cactus y el hombre globo’, Rayden alcanzaba un nuevo nivel de popularidad en 2022, año en que concursaba en la mediática primera edición de Benidorm Fest. No ganó, pero la puesta en escena de ‘Calle de la llorería’, así como la divertida canción, se aseguraban de que sigamos recordando su participación a día de hoy.