Neil Young, «roto» por el daño que ha hecho Ticketmaster a las giras

Neil Young ha sido el último en sumarse a la larga lista de artistas que han criticado el monopolio de Ticketmaster en la venta de entradas y sus abusivos precios. En un nuevo post de su website Neil Young Archives, titulado «Las giras de conciertos están rotas», el músico canadiense ha condenado los precios y tarifas para los artistas de la compañía ticketera. En algunos casos, estas últimas ascienden hasta el 30% del precio total.

«Se ha acabado. Los viejos tiempos han pasado», comenzaba Young el breve comunicado. Junto con fragmentos de un artículo sobre lo sucedido recientemente entre Robert Smith de The Cure y Ticketmaster, Neil Young ha condenado las acciones de la ticketera y ha recalcado que ninguna parte del dinero llega a sus manos: «Recibo cartas culpándome por entradas de 3.000 dólares para un evento benéfico que voy a hacer. Ese dinero no me llega ni a mí ni al evento. Los artistas tenemos que preocuparnos sobre fans estafados que nos culpan por los especuladores y cargos adicionales de Ticketmaster».

Young terminaba el comunicado declarando que «las giras ya no son divertidas» y que «no son lo que eran». Este comunicado llega tras la histórica victoria de Robert Smith frente a Ticketmaster. El frontman de The Cure consiguió acordar con la ticketera una pequeña rebaja en los gastos de gestión de las entradas de la banda en Estados Unidos y Canadá, los cuales solo pueden ser limitados por Ticketmaster.

