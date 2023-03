Angy Fernández apalea a la ansiedad sin complejos en ‘Dualidad’

El 2023 aún tiene ese olor a nuevo que a todos nos encanta y, en cambio, con todo lo que ha pasado en sus primeros meses tengo la sensación de estar en el ecuador. Por dónde empezar… Se ha hablado y por supuesto “memeado” sin parar a Shakira y sus salpicaduras, sobre el amor propio de Miley Cyrus, sobre Rihanna luciendo “barriguita” en la Super Bowl, sobre el conflicto Gomez-Bieber (Hailey) y ahora, por fin, sobre los bellodramas de Ana Mena.

Personalmente, he echado en falta eco para otra artista merecedora de formar parte de la lista anterior: Angy Fernández con su recién estrenada ‘Dualidad’. Haré un chiste malo a lo Troy McClure para poner en contexto: tal vez la recuerden por series de televisión como ‘Física o Química’, musicales como ‘La Llamada’ o por haber ganado la primera edición de ‘Tu cara me suena’. Por si no es suficiente, han pasado 10 años desde su último trabajo discográfico, ‘Drama Queen’, un golpe de muchísimo efecto para el pop electrónico español en su momento con su broche de oro: ‘Boy Toy’.

A día de hoy sigue dándome unos satisfactorios vibes con el ‘We R Who We R’ de Kesha, esos primeros planos, esos ritmos, esos maquillajes estrambóticos, ese aro en la nariz… Para los “haters” que se me vayan a echar encima por atreverme a comparar a Angy con Kesha advierto que todavía no he terminado y que, de momento, me marco un “bitch silence”, que diría Henar Álvarez.

Dualidad vio la luz hace un par de semanas. “Es una canción que habla de lo que he sentido todos estos años con la música. Lo difícil que ha sido siempre tomar decisiones en cuanto a mi carrera. La ansiedad, la tristeza…”, aclaraba la artista en su perfil de Instagram. “¿Por qué Dualidad? Se trata de dos estados opuestos que no están en contradicción, sino que se complementan y dependen el uno del otro (…). Mi miedo y mi valentía”. No empecé a escribir esto hasta que pude ver el videoclip en YouTube. En parte para terminar de creérmelo y en otra parte para volver a sentirme como el adolescente que consumía tardes enteras escuchando desde ‘Sola En El Silencio’ hasta ‘Die With Me’.

Este nuevo single es una puerta abierta para Angy Fernández, una puerta que ella misma ha conseguido abrir con mucho esfuerzo. En los últimos años muchos medios de comunicación han hablado sobre los problemas de ansiedad y depresión que atravesaba la cantante. Ella, afortunadamente, tampoco se ha escondido a pesar de las críticas. Ha recalcado la importancia de la salud mental, de ir al psicólogo y de no tratar la depresión como si fuese un tabú o la ansiedad como si se tratase de algo nimio. ‘Dualidad’ es la última prueba de ello.

Es un single lleno de energía, no hay un solo segundo que llegue a hacerse bola y además trae de vuelta la esencia rockera de la Angy de los 2000 que explota en los sentidos de los que somos sus más fieles fans. Al mismo tiempo, su letra desgarra una imparable lucha contra la inseguridad, el ancla que es la depresión y esa voz que chilla dentro de la cabeza hasta comprimir el aire en los pulmones. Angy no se queda atrás y chilla aún más fuerte rodeada de una estética con la que se muestra decidida consigo misma. Hace diez años, ‘Drama Queen’ fue su ‘Cannibal’. Si el miedo no supera la valentía y todo se mantiene en un equilibrio “dual”, ‘Dualidad’ puede ser el principio de su ‘High Road’.