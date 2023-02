15 singles de Rihanna vuelven al top 100 global de Spotify

Como no podía ser de otra manera, la actuación de Rihanna en el intermedio de la Super Bowl ha producido grandes cifras. 118,7 millones de espectadores vieron la actuación sumando visionados de televisión y streaming, lo que la convierte en la segunda más vista de la historia de la Super Bowl, solo por detrás de la de Katy Perry, que obtuvo 121 millones.

Durante su show, Rihanna no lanzó single nuevo y, en una reciente entrevista, ha insistido en que su nuevo disco sigue en proceso de creación. No obstante, y como suele ocurrir, el paso de Robyn Fenty por la Super Bowl ha provocado que varios de sus singles vuelvan a aparecer en la clasificación global de Spotify. En concreto, 15 temas se han colado dentro del top 100:

15.- Umbrella

18.- We Found Love

24.- Diamonds

26.- Love on the Brain

35.- Bitch Better Have My Money

39.- Stay

40.- Lift Me Up

45.- Only Girl (In the World)

59.- Needed Me

65.- Where Have You Been

72.- Run this Town

73.- Don’t Stop the Music

80.- S&M

82.- Work

92.- Rude Boy

Son varios los singles que Rihanna no cantó en la Super Bowl que, sin embargo, el público sí ha decidido recuperar, como ‘Stay’, ‘Love on the Brain’, ‘Needed Me’ o ‘Don’t Stop the Music’. ‘Bitch Better Have My Money’, fuera del top 10 de Rihanna en Spotify.

Entre los singles que quedan fuera del top 100, pero sí aparecen por el top 200, se encuentra ‘Pour it Up’, que queda en el 121 pese al espacio que recibió en la actuación, y también ‘Disturbia’ (136), ‘What’s My Name?’ (157) y ‘Pon de Replay’ (173).

La performance de Rihanna en la Super Bowl ha pasado a la historia por varios motivos: ha sido su primera actuación en directo en seis años y, además, ha servido de vehículo para que la barbadense anuncie su segundo embarazo, en el mayor escenario del mundo.