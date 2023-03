Esta noche se ha celebrado en Los Ángeles una nueva gala de los iHeart Awards, los premios estadounidenses que distinguen a los artistas más escuchados en las radios del país. Taylor Swift se ha tomado un breve descanso de la gira de ‘The Eras Tour‘ para recoger el premio a la Innovación, de mano de su amiga y colaboradora, Phoebe Bridgers.

En su discurso, Swift ha declarado que «jamás, ni un solo día de mi vida, me he levantado y he dicho: voy a innovar cosas», pero ha recalcado que las mejores ideas que ha tomado han sido arriesgadas, «como cambiar de género musical o regrabar mi vieja música».

- Publicidad -

Otra de las protagonistas de la noche ha sido P!nk, que ha recibido el premio Icono y ha actuado sola (‘Trustfall’, ‘What About Us’) y con Kelly Clarkson, Pat Benatar y Neil Giraldo.

Doja Cat, la artista más radiada en Estados Unidos, ha recogido dicho premio, al contrario que Harry Styles, que ha aceptado el suyo (Artista del año) por videollamada. Otros artistas galardonados han sido SZA (Mejor artista R&B), Drake (Mejor artista hip-hop), Becky G (Mejor canción latina o de reggaetón) o Imagine Dragons (Mejor grupo). Y entre los performers, Coldplay, Latto y Muni Long.

- Publicidad -

El anfitrión de la gala de los iHeart Awards ha sido Lenny Kravitz, quien ha contado con seis minutos para presentar algunos de sus mayores éxitos, como ‘American Woman’, ‘Fly Away’ o ‘Are You Gonna Go My Way’, embutido en su típico mono negro.