Jungle «encienden» la disco y anuncian fechas en España

Jungle, el dúo de nu-disco, soul y funk inglés formado por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland que NO acaba de publicar un disco llamado ‘JUNGLE‘, vuelve con nuevo material. ‘Volcano’, su cuarto álbum de estudio, sale el 11 de agosto.

El grupo ha dicho que ‘Volcano’ es continuista, pero que también es «explosivo» y el álbum que suena «más libre» de todos los que ha hecho, y lo considera el mejor de su carrera. Los dos primeros adelantos, ‘Good Times’ y ‘Problemz’, se conocen desde el año pasado.

‘Candle Flame’, el nuevo single, se puede escuchar ya y explora la faceta disco de Jungle con ritmos vintage, cuerdas, un estribillo lleno de soul y la colaboración del rapero Rick the Architect. El videoclip llega tan repleto de baile como de costumbre.

Con el anuncio de ‘Volcano’ han llegado fechas de la gira de Jungle, que pasará por España. El grupo actuará el 27 de octubre en la sala Razzmatazz, y el 28 de octubre el Palacio Vistalegre de Madrid. Os dejamos con el tracklist de ‘Volcano’:

1. Us Against The World

2. Holding On

3. Candle Flame – Jungle, The Architect

4. Dominoes

5. I’ve Been In Love – Jungle featuring Channel Tres

6. Back On 74

7. You Ain’t No Celebrity – Jungle featuring Roots Manuva

8. Coming Back

9. Don’t Play – Jungle featuring Mood Talk

10. Every Night

11. Problemz

12. Good At Breaking Hearts

13. Palm Trees

14. Pretty Little Thing – Jungle featuring Bas



