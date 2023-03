Mallorca Live, que se celebra los días 18, 19 y 20 de mayo en el Antiguo Aquapark de Calvià, cierra su programación de este año con una última tanda de nombres. En ella encontramos uno internacional de la talla de !!! (Chk Chk Chk), que presentarán en vivo su recomendable último disco, ‘Let it Be Blue‘. La electrónica de Gazzi, el bedroom house de Mall Grab y el indie-rock de Ombra, grupo de Mallorca con mayoría de oyentes en Estados Unidos, también se agregan al cartel.

La organización ha presentado esta última tanda en su tradicional rueda de prensa en el Hotel ME! de Madrid, con la presencia de la dirección y las instituciones de Baleares y Calvià. Álvaro Martínez, director del festival, ha destacado que este año se esperan 75.000 personas sumando las 3 jornadas, lo cual supondrá una reducción del aforo máximo de 28.000 a 25.000 personas diarias, después del colapso en algunos puntos del primer día del año pasado. Así buscarán «dar un buen servicio» a la gente y «una experiencia memorable». Habrá buses lanzadera para intentar que «la gente acuda más agrupada» y validación de pulseras en diferentes puntos.

Otra de las novedades de Mallorca Live en esta edición son las fiestas Cocoon y Sa Fonda, a las que se suma una tercera, la Fiesta Flexas, que contará con Samantha Hudson, Mind Enterprises, Joe Crepúsculo, Hidrogenesse + Banda Municipal de Calvià, Loco Mía, Putilatex, La Prohibida y Algora, Toni Bass, Aina Losange, Sandra Love, Cascales, LVL1, Mueveloreina, Megane Mercury + Nicki Lauda y el famoso Bingo Jamón con La Terremoto de Alcorcón y Feldene. Esta es la última fiesta que se une a las ya anunciadas Cocoon y Sa Fonda, principales novedades de esta edición.

El cartel de Mallorca Live queda cerrado, pues, con las confirmaciones previas de Black Eyed Peas, The Chemical Brothers, The Kooks, Quevedo, Vetusta Morla, Bomba Estéreo, Peggy Gou, Moderat, Black Rebel Motorcycle Club, Natos y Waor, Viva Suecia o The Dandy Warhols. Respecto a la presencia de Chemical Brothers, Sebastián Vera, director artístico, ha recordado que en sus inicios «no les daban los euros para contratarlos, pero que ahora sí». El festival tiene un presupuesto de 6,5 millones de euros que pueden generar algo más de 10 millones a las islas.

Por otro lado, Mallorca Live ha anunciado su colaboración con los Premios MIN, que se celebran en Mallorca por primera vez. Samantha Hudson presentará la ceremonia, que tendrá lugar en el Auditorium de Palma el 17 de mayo, un día antes del inicio del festival.

Las entradas de día y los abonos se pueden adquirir desde 59€ en la web del festival. Los abonos desde 119€ ya se han agotado y están disponibles los últimos 500 abonos desde 124€. Os recordamos que también hay ofertas de vuelo, hotel y entradas para asistir desde la península a través de LogiTravel.