Los Grants: canciones clave sobre la familia en la obra de Lana Del Rey

Lana Del Rey se ha convertido a méritos propios en una de las artistas más importantes e influyentes del panorama musical contemporáneo. Su arte sigue expandiéndose, evolucionando y renovándose sin cesar, pero todas sus canciones llevan indudablemente su característico sello desde el primer día.

Ya no queda ni rastro de las dudas sobre su autenticidad que despertó su álbum debut, Born to Die, en 2012.

En realidad, aquella imagen de joven convertida en una suerte de femme-fatale atrapada en un mundo de gánsteres, daddies y moteles de carretera nunca fue tan artificial como parecía. Lana, aunque camuflada tras un personaje, ya hablaba de ella misma y los suyos a través de alter-egos y estereotipos hollywoodienses. Aunque es a partir de ‘Lust for Life’ cuando su música se vuelve mucho más autobiográfica, prescindiendo de esa imagen en la que se protegía, y hablando directamente de su vida, los problemas del mundo en el que vive, sus amigos y, cómo no, su familia. Esta última es un pilar fundamental evidente en su espléndido nuevo álbum ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’, nuestro Disco de la Semana, pero previamente en su discografía ya encontrábamos referencias a su vida familiar.

Criada en Lake Placid, un pequeño pueblo en el estado de Nueva York, Elizabeth Grant (su nombre de nacimiento), pasó una complicada adolescencia marcada por el abuso de alcohol, y con 15 años fue mandada por sus padres a un internado para que se recuperase. Este hecho traumático y sus consecuencias aparecen en varias de sus canciones. Según una entrevista, estuvo 6 años sin saber nada de su padre hasta que este fue a verla al estudio cuando hacía ‘Born to Die’ y entendió la pasión de su hija por la música. A continuación, enumeramos momentos clave para entender mejor el impacto de los Grant en el “Lanaverso”:

Gramma (Kill Kill, 2008)

En la era pre-Lana, cuando la artista intentaba abrirse camino en el mundo de la música bajo el nombre de Lizzy Grant, publicó un EP llamado ‘Kill Kill’ en 2008 cuya portada es una fotografía realizada por su hermana Caroline (más conocida como Chuck), ahora fotógrafa profesional. Ambas siempre han estado muy unidas, y desde entonces, Chuck se ha encargado de las portadas de varios de sus discos como ‘Lust for Life’ o ‘Norman Fucking Rockwell’. También de sus vídeos de ‘Venice Bitch’, ‘Mariners Apartment Complex’ o ‘Norman Fucking Rockwell’. Además, este EP terminaba con una canción llamada ‘Gramma’ -posteriormente incluida en su primer disco, el desaparecido ‘Lana Del Rey a.k.a. Lizzy Grant’-, en la que la una ahora irreconocible Lana canta sobre el cariño con el que su abuela le dejaba la luz encendida para cuando volviera de fiesta, o cuando le decía que en algún lugar había un hombre bueno esperándola.



Radio (Born to Die, 2012)

En sus comienzos -aunque no directamente en su obra-, la sombra de su padre -un empresario dedicado a la informática- siempre ha sido alargada: objeto de crítica un filón para la prensa más sensacionalista, al ser supuestamente millonario. Hecho que, en teoría, facilitó el despegue comercial de la cantante, aunque esta siempre ha negado haberlo tenido tan fácil. Según declaraciones suyas en entrevistas, ella ha empezado desde abajo, como así defiende por primera vez en ‘Radio’, una de las pistas favoritas de los fans de su disco debut como Lana Del Rey. “No one even knows how hard life was, I don’t even think about it know because I finally found you” hace referencia a su esfuerzo antes de haber conseguido la fama. En el segundo verso, menciona el apoyo -no económico, entendemos- que recibió de su padre cuando este le sugirió que fuese a Los Ángeles a perseguir su sueño americano (“I heard the streets where paved with gold. That’s what my father said”). En las letras de Lana, Rob Grant siempre queda retratado como una buena figura paterna.

L.A. Who Am I To Love You (poema- Violent Bent Backwards Over the Grass, 2020)

Ya bastante olvidado, el libro de poemas de Lana Del Rey, es más que nada una curiosidad para fans, pero en él se pueden encontrar algunas de las reflexiones más sinceras de la cantante. En el que fue elegido adelanto antes de la publicación del libro, ‘L.A. Who Am I To Love You’, vuelve a negar que su familia tuviese dinero y también incluso que sintiese que -asumimos- sus padres la querían (“They say I came from money and I didn’t / And I didn’t even have love and it’s unfair”). Su complicada adolescencia y, especialmente, su mala relación con su madre se refleja aquí en varias ocasiones (“I’ve never had a mother”, “I have no mother”, “I’m an orphan”). La primera vez que Lana habló de esto fue en 2006, cuando firmaba como May Jailer, en la canción “My Momma”.

Chemtrails Over the Country Club (2021)

A partir de su disco ‘Chemtrails Over the Country Club’, la música de Lana se convierte, más que nunca, en una especie de diario. En la canción homónima, la artista canta sobre estar relajada con su hermana en la piscina, una imagen que refleja cercanía y afecto. Tras haber trabajado con ella en el aspecto visual de varios de sus proyectos, en el sugerente videoclip de la canción, Chuck aparece junto a más amigas de Lana. También lo hace brevemente su hermano Charlie, que, además, fotografió la portada.



Blue Banisters (2021)

De manera similar a ‘Chemtrails’, ‘Blue Banisters’ muestra a la Lana Del Rey más familiar. Llegados a este punto en su carrera, parece que está cansada de los engranajes de la industria y lo que realmente le apetece es hacer arte con gente a la que quiere. En la canción titular, Lana está con sus amigas Jenny y Nikki Lane en la piscina, y la letra describe las conversaciones que tienen entre ellas (“Most men don’t want a woman with a legacy”). Su hermana también aparece mencionada y se revela que está embarazada (“Chucky is making birthday cake”, “there’s a baby on the way”)



Sweet Carolina (2021)

El cierre del álbum es una preciosa carta de amor a su hermana, cuya hija estaba a punto de nacer en ese momento. La co-escribe Lana con su padre y también con la propia Chuck (“if things ever go wrong, just know this is your song and we love you”). Es una estampa familiar relajada, bucólica y cariñosa, donde incluso se bromea con el novio de esta en un extraño pero entrañable verso (“”Crypto forever” screams your stupid boyfriend, fuck you Kevin”).

The Grants (Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, 2023)

Quizá algo inconsciente o quizá algo deliberado, es curioso que ‘Blue Banisters’ termine con ‘Sweet Carolina’ y su siguiente disco ‘… Ocean Blvd’ comience con ‘The Grants’, que como su título indica, habla directamente sobre su familia y su linaje. En ella se habla de que cuando te vas todo lo que llevas contigo son tus recuerdos y Lana se va a llevar los suyos consigo: la última sonrisa de su abuela, el momento en el que su hermana tuvo una hija. También aprovecha para homenajear a su tío David (“Like Rocky Mountain High, the way John Denver sings”), que se suicidó en la Rocky Mountain en Colorado. La cantante se muestra preocupada de su legado. Más allá de su arte, quiere pasar tiempo con la gente que realmente le importa, dejando a un lado el ruido de la fama (“I’m doing it for us, for our family line”). La canción concluye con una frase sencilla pero poderosa: “It’s a beautiful life, remember that too for me”.

Fingertips (Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, 2023)

Llegamos a ‘Fingertips’, el corte más denso, triste y confesional de ‘…Ocean Blvd’, una canción, desde ya, clave en el universo Lana Del Rey por su extensa y ambiciosa letra. En ella, la cantante reflexiona sobre su vida con una honestidad que desarma. Primero habla sobre si se llegará a morir o si la ciencia logrará que el ser humano alcance la inmortalidad, y si es así, se pregunta si le acompañarán su padre, su hermano y su hermana. Justo después muestra preocupación por sus hermanos (“Charlie, stop smoking”, “Caroline, will you be with me? Will the baby be alright?”) y reincide en la idea de ser madre ella misma, algo que menciona directamente en otras canciones de este disco como ‘Sweet’ (“Will I have one of mine?”, “It’s said that my mind is not fit, or so they say to carry a child. I guess I’ll be fine”). También divaga sobre su propia muerte y pide ser enterrada junto a sus abuelos y su tío Dave, por el que daría todo por poder traerlo de vuelta y darle dos segundos para llorar y ver la tele juntos para evitar que se quitarse la vida. El suicidio vuelve a aparecer en esta canción, y esta vez revelando que la propia Lana intentó hacerlo de adolescente ahogándose en el mar y fue rescatada por unos vecinos.

Si la relación con su madre siempre ha sido tumultuosa y se ha reflejado en sus canciones, aquí da un poco más de contexto de dónde puede venir: “What kind of mother was she to say I’d end up in institutions?”. En la versión del álbum la palabra “mother” está censurada, pero en la versión que se filtró previa a su pubicación se oía con claridad. Y, una vez, más vuelve a aparecer el momento en el que fue mandada a un internado con 15 años, y posteriormente, a una familia de acogida durante unos meses en Santander. Lana le pregunta a su madre qué cojones le pasaba en la cabeza para echarla de casa.