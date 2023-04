Dos meses después de la final de Benidorm Fest, hablamos con Fusa Nocta, una de las artistas revelación de la competición. Desde un principio, Miriam Nares consiguió conquistar al público con la explosiva ‘Mi Familia’, convirtiéndose rápidamente en una de las favoritas y en la propuesta más escuchada en plataformas por aquel entonces.

Hablamos con Fusa Nocta, risueña y abierta a contar, sobre su próximo disco (la primera parte estará disponible antes de verano), sus inicios en Factor X, la final de Benidorm Fest y cómo vivió la experiencia, el uso del autotune, la cultura ballroom, y el lado amargo del hype.

- Publicidad -

Cuéntame sobre la música que escuchabas de pequeña, tus primeras influencias…

He escuchado siempre, igual que ahora, de todo. Mis padres me ponían un estilo de música, mis abuelos otro, mis amigas otro… Iba desde Queen hasta Britney Spears, pasando por Christina Aguilera, Beyoncé… Manolo Escobar también lo escuchaba mucho por mi abuelo. Entonces, desde pequeñita he sido una mezcla de un montón de cosas.

¿De toda la música que escuchabas cuál crees que ha sido al final la que más ha marcado la música que tú haces?

Creo que mi música es así, de mezclar géneros, por eso mismo. También escuchaba mucho 50 Cent: es todo una mezcla. Creo que en mi música hay muchas letras empoderadoras, para sentirte fuerte, como las de 50 por ejemplo, los ritmos… Todo lo que me hacía sentir esa música. De Britney Spears también hay mucho.

- Publicidad -

¿Y ahora? ¿Cuáles son tus artistas favoritos del momento?

Pues sigo escuchando mucho a los mismos. Me gusta más el 50 Cent de antes, pero sigo escuchándole un montón. Y de artistas de ahora… (saca el móvil para meterse en su playlist ‘En bucle’ de Spotify). Últimamente estoy escuchando mucho afrobeat. Tengo aquí a Libianca, la de ‘People’, melvitto, Jorja Smith, Burna Boy, Russ…

Ahora no tanto, pero antes era bastante friki de los talent shows y recuerdo perfectamente verte en Factor X, ¿ahí sí que eran tus inicios totales no?

Totalmente, había sacado uno o dos temas y me llamaron por eso.

- Publicidad -

Si no recuerdo mal cantaste ‘No Gyals’ en las audiciones.

Sí, de hecho, es una cosa muy fuerte porque estaba pensando si cantar esa o hacer una cover, y en el último momento me decanté por esa.

¿Te acuerdas de cuál era la otra?

Creo que era ‘Fallin’ de Alicia Keys.

¿Con qué te quedas de tu paso por Factor X?

La verdad es que a mí me encantó toda la experiencia. No sé cómo serán otros talent como OT o La Voz, pero a mí en ese programa me dejaron hacer todo lo que quería. Mis canciones, mi outfit, la escenografía… La escenografía la montaban ellos pero yo decía “esto sí”, “esto no”, y me dejaban total libertad. Con el outfit igual, les decía la inspo y cogíamos a un diseñador o me hacían algo para eso que yo quería. No sé como fue para los demás participantes, pero a mí me dejaron tomar todas las decisiones.

«No sé cómo serán otros talent como OT o La Voz, pero a mí en Factor X me dejaron hacer todo lo que quería»

Me llama mucho la atención, no creo que suela ser así.

Totalmente, no creo que sea así siempre. Yo también sé cómo quiero hacer las cosas y supongo que eso les ayudaría también, a tener algo como muy mío.

Has crecido mucho desde tu paso por Factor X hace 5 años. Tu último single es ‘AYAYAY’, que lo sacaste hace unos días además. ¿Qué me puedes contar sobre él?

Es un tema en el que llevo trabajando un montón de tiempo. Llevo 2 años trabajando en todo este álbum, aunque este tema no tiene tanto tiempo. Lo empezamos a escribir y a pasárnoslo súper bien, hicimos la parte diferente del tema que lo rompe y luego vuelve al otro, y era como que todo era un poco de coña. Tenía que salir después de ‘Mi Familia’ porque es el que más parecido tiene en cuanto al sonido. Los temas que vienen todos tienen algo en común, pero este es el más parecido en cuanto a melodías, caja, palmas… aunque la temática sea totalmente distinta. Lo que viene ahora tiene esa esencia, pero cambia.

O sea, que confirmamos que hay disco, ¿dirías que es cohesivo, conceptual o simplemente comparte sonidos?

Para mí sí tiene algo de eso, porque en su conjunto trata de lo mismo, que es sentirte bien, crecer como persona, crecerte tú, estar cada vez mejor contigo mismo y quererte. Es lo que me transmite a mí, aunque no lo parezca porque las letras pueden resultar sexuales… Ya he visto comentarios de ese tipo, en plan: “denunciada”, pero a mí es la sensación que me da. Sobre todo, un tema que va a salir después es el sexual, pero también de sentirte increíble contigo misma. En general, el disco es así. Luego también hay un par de baladitas muy tristonas.



«Mi disco es sobre sentirte bien, crecer como persona, crecerte tú, estar cada vez mejor contigo mismo y quererte»

Tus primeros temas, antes de ‘Mi Familia’, son más tirando al R&B, reggaetón y hip hop, pero luego te has metido un poco más con los elementos del flamenco…

Sí, de flamenco tiene los compases, mucha palma, el cajón… Pero a mí a lo que más me recuerda es al típico sonido de cuando vas a una feria y está la música como muy roneanta. A mí me transmite eso. Esa música me pone alegre porque me acuerdo cuando era pequeña e iba a la feria de Gandía.

Hablando de ‘Mi Familia’, ¿quedaste contenta con tu actuación de Benidorm Fest?

No, claro que no. Yo soy muy crítica conmigo misma y creo que eso también me afectó porque es mucha presión el salir ahí con tanta gente viéndote, tanto en directo como en sus casas. También toda la presión que había porque ‘Mi Familia’ había gustado mucho, y yo también me puse esa presión a mí. Se me pasó un poco en la final porque me sentí mucho más cómoda y lo disfruté un poco más, pero las actuaciones en sí me costó mucho disfrutarlas.

¿Qué crees que es lo que más se te resistió o lo que más podrías haber mejorado?

Yo creo que son los nervios. Realmente, había trabajado mucho físicamente, mi forma física, me había apuntado a clases… Y en los ensayos era otra cosa lo que salía de ahí. Nadie tenía que juzgarme ni nadie me iba a ver, excepto la gente que estaba ahí. Era mucho más relajado y me salía mucho mejor. Siendo sincera, cuando canté ‘Luz Bajita’, ahí me llegó todo de golpe. Iba al gimnasio, pero no entrenaba cardio, no había ido en mi vida a clases de canto y aun así solo tuve un mes de clases. Esto fue en noviembre, fui a clases diciembre entero y luego ya vinimos aquí para volver a irnos allí. Realmente, mi mayor enemigo fueron los nervios, porque en ‘Luz Bajita’ no tenía preparación, pero en Benidorm ya tenía un poco más.



También es lo que has dicho. Al principio ‘Mi Familia’ era la clara favorita, fue la más escuchada en un primer momento, y además mucha gente la veía como la apuesta musical más fuerte que teníamos para Eurovisión. ¿Crees que te perjudicó ese hype inicial?

Totalmente. Además, a la hora de juzgar a alguien siempre vas a hacerlo de forma mas crítica si te gusta mucho lo que estás escuchando y luego no llega a esas expectativas, más que al contrario, sin esperarte nada. Aparte de mis nervios, los cuales también aumentaron mucho por esto, tienes que tener en cuenta que mi voz nunca va a sonar como suena en el estudio porque tiene Autotune. Se ha escogido una canción con Autotune, entonces es humanamente imposible replicarlo, no solo en cuanto a notas, sino también el efecto robótico que añade.

Luego también es verdad que mucha gente no entiende del todo lo que es el autotune, y muchos te dirían que lo usas porque no sabes cantar. Lo mismo que le pasó a Luna Ki.

Sí, de hecho, a mí me han dicho «canta muy bien sin Autotune pero ella elige cantar así». Tú tienes que saber que cuando escoges una canción con Autotune va a sonar diferente. Creo que sería hora de que se permitiera el Autotune porque ahí lo que se tendría que valorar es un show increíble. Todo el mundo usa Autotune en los directos, y no me refiero a uno muy fuerte, pero lo hace todo el mundo. A lo mejor los que cantan con una guitarra no, pero los artistas pop cantan con Autotune y creo que se debería integrar eso al festival. Eso, o que no se seleccionen canciones con Autotune.

«Creo que sería hora de que se permitiera el Autotune. Eso o que no se seleccionen canciones con Autotune»

Es lo que se suele decir, que no es nada nuevo, pero el Benidorm Fest en teoría es un concurso de canciones, no de voz.

Para mí seria lo lógico, porque además te da la oportunidad de llevar muchos más estilos de música. Por ejemplo, Rakky Ripper podría haber utilizado su Autotune, y la gente creo que también se esperaba que hiciese ese estilo de show con su voz de estudio, pero es imposible, y su voz está llena de Autotune porque es así su estilo de música.

Desde el principio has reconocido en las entrevistas que el directo podía ser tu punto flaco. ¿Crees que fuiste demasiado honesta?

Igual peco siempre de sinceridad, pero me gusta ser así con todo lo que digo. Tampoco dije nada malo, yo ya avisaba de que esto tiene Autotune y de que no iba a sonar igual. Luego obviamente también había gente que no tenía un show de bailar tanto, y es mucho más fácil, no solamente no ahogarte, sino que tu cuerpo al estar en movimiento no suena igual que estando quieto. También había gente con mucha preparación que yo no tenía. Un mes no es lo mismo que cuatro años de preparación y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo a mí misma eso también me lo tengo que decir, han sido las cosas como han sido y ya está. Creo que podría haberlo hecho mil veces mejor, pero es lo que hay.

«Podría haberlo hecho mil veces mejor en Benidorm Fest, pero es lo que hay»

En el vídeo del tema y luego en la puesta en escena había muchos elementos: en el vídeo estaba tu familia, pero luego en vivo era más como una representación de la amistad, con los bailarines cogiéndote… ¿Era un homenaje a la familia que eliges?

Sí, la canción va de la familia, pero es que la familia no tiene que ser la de sangre. Yo con mi familia tengo una relación increíble, pero hay personas que no, y también tienen a su familia que han escogido y que es de verdad. Había como varias cosas. El coche; la trenza, que representaba la herencia de las mujeres en la familia; mis bailarines, que representan la amistad convertida en familia…

¿Y el coche?

Bueno, ahora después de todo el tiempo lo puedo decir. Yo pedí el coche de mi abuelo y no lo pusieron, y le dije a todo el mundo que era ese (se ríe). Cuando llegué allí vi que no era el que había pedido, y bueno, ya me tuve que callar.

O sea, les dijiste un modelo de coche y no pudieron conseguirlo.

En teoría sí, pero cuando llegué no (risas). Era muy guay actuar sobre él, porque tengo el recuerdo de pequeñita de cuando yo iba escuchando Manolo Escobar con mi abuelo en su coche.



El componente LGTB+ también estaba en tu puesta en escena. En un momento dado los bailarines hacen algo de vogue, como homenajeando a la cultura ballroom. ¿De dónde te viene el gusto por esta cultura?

Todos dentro la tenemos en muy alta estima. Me parece una cultura que habla mucho del tema de la familia y era importante integrarlo dentro, porque queríamos hablar de cómo muchas personas del colectivo a día de hoy se juntan entre ellos porque no tiene a su familia a su favor. En los años 80 les echaban de sus casas, o les maltrataban, y entonces se unían entre ellos y ellas y formaban familias. Hoy en día es un poco más de lo mismo. No es como era entonces, pero sigue habiendo esa cosa de las familias hacia las personas que no se sienten atraídas por el género opuesto o que no se sienten del género con el que han nacido…

«Sigue habiendo gente que cambia de género y no puede ir segura por la calle, sigue habiendo muchas injusticias y me parecía guay ponerlo ahí arriba»

Aunque mucha gente crea que eso ha desaparecido.

Totalmente. Sigue habiendo palizas, sigue habiendo gente que cambia de género y no puede ir segura por la calle, sigue habiendo muchas injusticias y me parecía guay ponerlo ahí arriba.

¿Has visto alguna serie o reality sobre la cultura? Tipo ‘Pose’.

Claro, yo la he visto varias veces ‘Pose’, la verdad es que me encanta. También hemos visto un montón de documentales para informarnos y que fuese lo más respetuoso posible.

Un compañero mío vio algo en Instagram sobre que habías intentado conectar con la cultura ball y habías hecho como un casting para tu actuación en Benidorm, pero no lo recordamos del todo bien. ¿Cómo fue esto?

Hice varios castings y propusimos a gente de todos los perfiles para que se presentasen. Aparte, tenía amigas que se fueron a varios ballrooms a preguntar porque también queríamos ese perfil. Lo que pasa es que costó mucho encontrar a gente de ballroom, y de hecho, no encontramos a nadie. Yo quería varios perfiles que me funcionasen, o todo hombres o todo mujeres. Quería perfiles muy parecidos. De hecho, quería raparles a todos y no me dejaron.

¿Por qué no?

Porque uno tenía el pelo largo y no me dejó (se ríe). Todavía estoy intentando convencerle. Bueno eso, que hicimos varios castings para que se presentase la gente, pero al final quedó en nada.

¿Sigue en tu mente representar a España en Eurovisión en algún momento, o has pasado página?

De momento, no. Porque creo que es un proceso personal muy duro y ahora mismo no me veo preparada ni de coña para presentarme. Aún queda, pero no me veo. Es muy guay y viene muy bien porque tengo a mucha gente más escuchando mi música, pero tienes que ser muy fuerte en esos días y no siento que eso tenga ninguna lógica. Muchos artistas ya hablaron de cómo se habían sentido ahí dentro, como las Twin Melody, y no llego a entender la cosa de la gente cuando se mete tanto en odiar a alguien por hacer un estilo musical que no les gusta. Para mí la musica no es eso y por tanto no tengo pensado presentarme, de momento.

«No llego a entender la cosa de la gente cuando se mete tanto en odiar a alguien por hacer un estilo musical que no les gusta»

¿Crees que todo tiene cabida en Eurovision?

Yo creo que poco a poco se va abriendo bastante. Mi música y la de mucha gente de este año no se podría haber visto en años anteriores. Tiene que ir cambiando y adaptándose a lo que es hoy en día la música y la industria, pero es poco a poco.

¿Cómo fue la relación entre todos los aspirantes?

Mucho, mucho apoyo. Sinceramente, yo no pasaba mucho tiempo con el resto de los participantes, no por nada, porque después sí he estado más con ellos, pero allí estaba todo el día ensayando en una sala del hotel. No había mucho tiempo, pero cuando coincidíamos nos apoyábamos mucho. No sentía esa competitividad negativa porque no dependía de la otra persona que yo perdiese, sino de los votos del público.

¿Qué participante se ha convertido en tu mejor amigo o amiga?

Las E’femme, todas ellas en general.

¿Hay algún título para el disco?

No, todavía lo estoy dando vueltas.

¿Y fecha?

Estará dividido en dos partes: la primera antes de verano y la segunda después. Y en teoría luego saldrá algo que recopile las dos partes, pero la manera de sacarlo va a ser así, en dos veces.