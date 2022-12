‘Mi familia’ de Fusa Nocta, entre las primeras favoritas de Benidorm Fest

Tanto en nuestro foro de Benidorm Fest como en la encuesta que acabamos de lanzar online, ‘Mi familia’ de Fusa Nocta se ha destacado rápidamente como una de las favoritas del público. Ya habíamos advertido las posibilidades del proyecto de Miriam Nares con anterioridad, y este tema podría ser el espaldarazo definitivo para la artista, que hasta ahora sólo tenía 19.000 oyentes en Spotify.

‘Mi familia’, nuestra «Canción del Día» hoy, es una composición de la misma Miriam junto a Ignacio Moreno y Carlos Padilla, y es una producción hecha por Dred Bey de flamenco pasada por el filtro de la electrónica, al modo de Rosalía desde los tiempos de ‘El mal querer‘. También se acerca por ejemplo al fantástico disco que han publicado este año Rocío Márquez y Bronquio, ‘Tercer cielo‘. O nos traicionará el subconsciente porque la palabra «cielo» forma parte del estribillo.

También cercana a los territorios de Niña Pastori, la canción es obviamente un tributo a la familia («Yo nunca estoy sola / Mi familia es lo primero / Es que yo tengo mis miedos»), con mención a padres («Pa mis padres ser orgullo / que presuman de lo suyo») y abuelos («Mi abuela un día me dijo / Mírate bien al espejo / Y mírate con orgullo»). Una niña abre y cierra la grabación, al modo de ‘As It Was’ de Harry Styles, la canción más exitosa de todo 2022, en la que escuchaste a su ahijada aunque no lo recuerdes.

Suele gustar en Eurovisión que España aporte algún rasgo de identidad nacional (Azúcar Moreno, la torera de Chanel), pero sin pasarse de frenada (Remedios Amaya). Veremos qué aporta en este caso la puesta en escena. Os dejamos también con la que fue la primera actuación de Fusa Nocta en RTVE.





