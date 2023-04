Shakira marcha de Barcelona y da gracias a su «público español»

Shakira ha abandonado Barcelona y ya se encuentra establecida en Miami, ciudad en la que a partir de este domingo 2 de abril residirá junto a sus dos hijos, Milán (10) y Sasha (8). La autora de ‘Monotonía‘ vivía desde hacía años en Esplugues de Llobregat, municipio situado a las afueras de Barcelona, con Gerard Piqué, pero la ruptura con el exfutbolista -anunciada en junio de 2022- le ha llevado a cambiar de residencia y a llevarse con ella a sus dos hijos, de los que disfruta la custodia completa.

En un mensaje, Shakira se ha despedido de España en el que celebra la amistad por delante del amor romántico. «Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor».

- Publicidad -

Shakira agradece a las personas que le han apoyado en los últimos tiempos y a su «público español»: «Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!»

En los stories, Shakira ha dejado un mensaje diferente, más breve: «Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes de que aquí voy a estar».

- Publicidad -

Acaba así una etapa vital de Shakira que empezó generando titulares: en 2010, poco después de que ella y Piqué se conocieran, Shakira grabó un videoclip en Barcelona, el de su single ‘Loca’, que le costó una multa por parte de la Guardia Urbana por ir en moto sin casco y bañarse en una fuente pública. Sin embargo, Shakira no se estableció en Barcelona hasta 2015, tras el nacimiento de su segundo hijo, al menos, según su versión. Hacienda no opina lo mismo.

En los últimos meses, Shakira ha realizado una cronología de su ruptura con Piqué relatada a través de una serie de singles que se han convertido en enormes éxitos. ‘Te felicito’ con Rauw Alejandro, ‘Monotonía’ con Ozuna, la «sesión 53» con Bizarrap y, recientemente, ‘TGQ’ con Karol G, han repasado las fases de su separación del ex-jugador blaugrana.