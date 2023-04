Ruth Lorenzo dará los puntos de España en Eurovisión 2023

Ruth Lorenzo dará los puntos del jurado de España en Eurovisión 2023, ha confirmado RTVE. La cantante murciana sustituirá en el papel a la modelo Nieves Álvarez, que lleva dando los «12 points» desde 2017.

Como es sabido, Lorenzo ya tenía un vínculo con Eurovisión, pues concursó en el certamen en 2014, cuando se celebró en Copenhague. Con ‘Dancing in the Rain’, Lorenzo consiguió uno de los mejores resultados de España de los últimos años, un décimo puesto.

- Publicidad -

Conocida desde que en 2008 concursara en el X Factor británico, en el que asombró a Simon Cowell con su interpretación de ‘Purple Rain’ de Prince, Lorenzo ha publicado varios discos y el próximo 14 de abril edita el EP ‘La Reina’, que se compone de tres cortes. Actualmente presenta el programa ‘Cover Night‘ que se emite en la cadena pública.

Acerca del EP y la nueva etapa en su carrera que empieza, Ruth ha contado: «Estoy viviendo más en presente que nunca y siento que he tomado las riendas de mi proyecto. Siento que mi voz importa y no solamente sobre el escenario, de donde no me quiero bajar nunca».

- Publicidad -

La final de Eurovisión, por otro lado, se celebra en Liverpool el 13 de mayo y Suecia parte como país favorito según las encuestas. Loreen será la encargada de representar al país escandinavo con ‘Tattoo’. Sin embargo, no se puede subestimar la original apuesta finlandesa, que va segunda en las quinielas. Blanca Paloma es la quinta favorita, de momento.