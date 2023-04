Diddy, Puff Daddy, es uno de los artistas que más dinero ganan en el mundo cada año. En 2017 incluso superó a Beyoncé en la lista de Forbes gracias a sus diversos acuerdos empresariales. Lo cual hace que la siguiente noticia sorprenda más todavía.

En redes, Diddy ha confirmado que paga a Sting 5.000 dólares cada día por el uso de un sample no autorizado. Casi 2 millones de dólares al año que se van de su bolsillo al de Sting porque el sample de ‘Every Breath You Take’ que aparece en ‘I’ll Be Missing You’, el mayor éxito de Diddy, así como la «interpolación» del estribillo, nunca se han licenciado.

- Publicidad -

Diddy ha confirmado la suma en un tuit. La cuenta de Twitter Black Millionaires ha compartido estos días el vídeo de una entrevista de Sting en la que el cantante británico cuenta que Diddy le paga «2.000 dólares» al día por el uso del sample. El que fuera vocalista de The Police cuenta que Diddy solo le pidió permiso para usar ‘Every Breath You Take’ en ‘I’ll Be Missing You’ una vez su canción ya se había estrenado, y que el rapero le está ingresando esa suma de dinero de manera vitalicia. Combs ha compartido el vídeo de la entrevista para aclarar que en realidad no paga a Sting 2.000 dólares sino 5.000. No obstante, en la entrevista, Sting añade que él y Diddy son colegas. Ahora, Diddy manda a Sting su «cariño» por redes.

En 26 años, Sting se habría embolsado 47 millones de dólares por el sample no autorizado de ‘Every Breath You Take’ (de 1983) en ‘I’ll Be Missing You’, una canción que también fue enormemente exitosa en el momento de su lanzamiento, en 1997. Dedicada a Notorious B.I.G., ‘I’ll Be Missing You’ fue número 1 en 15 países y es una de las canciones más exitosas de la historia. Faith Evans, viuda de Notorious B.I.G., canta el estribillo de ‘I’ll Be Missing You’, que está directamente saqueado del de ‘Every Breath You Take’. Sting demandó a Diddy entonces y desde ese momento recibe el 100% de los royalties.

- Publicidad -

A Sting le ha tocado la lotería con el uso de samples no autorizados. Últimamente también recibe royalties por el sample de ‘Shape of My Heart’ en ‘Lucid Dreams’, el macrohit de Juice WRLD de 2018 que hoy supera los 2 mil millones de streamings en Spotify.

- Publicidad -