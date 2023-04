Labrinth y Billie Eilish hacen buena pareja aunque digan lo contrario

Labrinth, conocido por éxitos como ‘Mount Everest’ o por ser el autor de la banda sonora de ‘Euphoria’, también exitosísima, publica nuevo disco este año. ‘End & Begins’ sale a finales de agosto, según Apple Music, e incluirá los sencillos que Timothy Lee McKenzie ha venido presentando últimamente, ‘Iridium’, ‘Kill for Your Love’ y ‘Lift Off’.

A estos tres temas se acaba de sumar un cuarto, ‘Never Felt So Alone’, que llega con sorpresa, pues es una colaboración con Billie Eilish. El tema no aparece con «featuring» en Spotify, pero tanto Billie como FINNEAS figuran en los créditos y, vocalmente, Billie tiene suficiente protagonismo como para que ‘Never Felt So Alone’ se pueda considerar un dueto. Además, Labrinth y Billie posan juntos en las fotos promocionales.

- Publicidad -

El sonido de ‘Never Felt So Alone’ encaja perfectamente en el repertorio de Billie. La autora de ‘Happier than Ever‘ ha sido sorprendentemente una gran recuperadora de la música de los años 40 y 50, especialmente del jazz vocal, y ‘Never Felt So Alone’ trae evidentes ecos doo-wop en melodías y arreglos. La producción electrónica, repleta de efectos especiales, lleva esta influencia a nuestro tiempo, e incluso la proyecta ligeramente hacia el futuro.

La química entre Labrinth y Billie se hace notar en ‘Never Felt So Alone’ aunque la letra diga lo contrario. El título de la canción ya anticipa que esta pareja no nos está hablando de un amor ideal. «Creí que eras mi mejor amigo, ojalá lo hubiera sabido antes», canta Billie, devastada porque todo su mundo «se ha desmoronado».

- Publicidad -

Labrinth está especialmente orgulloso de ‘Never Felt So Alone’ y asegura que «es una de mis producciones favoritas de todas las que he hecho». En redes da las gracias también a Billie por «ser una de las creativas más innovadoras y talentosas que hay ahora mismo».