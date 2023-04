El ruidoso rock-country de Wednesday enamora en ‘Chosen to Deserve’

Wednesday es una banda americana relativamente nueva: su primer disco salió solo en 2018, pero desde entonces no han parado de sacar material. En 2021 con ‘Twin Plagues’ se abrieron a un público más amplio, pero es este año con su quinto disco ‘Rat Saw God’ el que parece que los impulsará a lo alto de la escena indie rock contemporánea. Hoy nos detenemos en su segundo single, la magnífica ‘Chosen to Deserve’, una canción de amor que se encuentra entre lo más accesible e inmediato que han hecho nunca.

Claramente influidos por el rock de finales de los 90 y principios de los 2000 y teniendo como máxima referencia a Drive-By Truckers, el tema está marcado por guitarras ruidosas y tonalidades country. En él, Karly Hartzman enumera una serie de experiencias traumáticas y caóticas de su pasado para su pareja, ya que llevan un tiempo juntos. Siempre se cuentan las mejores historias primero, pero ya ha llegado el momento de abrirse del todo y mostrarse sin filtros. “Soy la chica que has elegido merecer” entona la cantante en una interpretación vocal apasionada y llena de pequeños y exquisitos matices en su dicción. Hartzman demuestra que, además, es una gran narradora, con un estilo cinemático poderoso.

Es difícil no sentir nada cuando cuenta cómo cuando era adolescente, a un amigo suyo casi le da una sobredosis y en el hospital le dijeron que tenía suerte de haber sobrevivido. O cuando revela que iba solamente tres veces por semana a clase, se emborrachaba constantemente y meaba en la calle. En los últimos versos, deja atrás el pasado y confiesa desde el presente: “Ahora todas las drogas son aburridas para mí / ahora todo es soledad y esta está en todo / Gracias a Dios que fui elegida para merecerte”. Es un cierre conmovedor para una canción de amor atípica y honesta, cuyo pegadizo estribillo y sus espectaculares riffs son imposibles de quitarse de la cabeza.



