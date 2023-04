Sexy Zebras y Milky Chance sorprenden en el último día del SanSan más abarrotado

La última jornada de SanSan Festival comenzó acechada por unas oscuras nubes que amenazaban la tranquilidad de la que se había disfrutados las dos veladas anteriores. Sin embargo, la lluvia acabó aguantando para que los asistentes disfrutáramos sin problemas del regreso de Deluxe a los escenarios, en lo que fue la segunda actuación de Xoel López en el festival de Benicàssim.

El músico de La Coruña tiene tanto repertorio que es necesario hacer dos espectáculos diferentes, pese a que suele firmar como Xoel López y realizar canciones de Deluxe igualmente. Aun así, nadie se quiso perder esta ocasión y, aunque comenzó a las 20 de la tarde, López gozó de una buena masa de gente, recién comenzado el día más completo de SanSan. ‘Extraña habitación, ‘El amor valiente’ y ‘El cielo de Madrid’ fueron algunos de los momentos más mágicos del set.

- Publicidad -

Si Deluxe era el acto más experimentado del día, 30s40s50s eran todo lo contrario, siendo este su primer festival. Por supuesto, es bien sabido que sus integrantes no tienen nada de novatos. David Otero, Bely Basarte y Tato Latorre comenzaron su show con poca gente, quizás por el desconocimiento de quiénes son sus miembros o quizá porque Deluxe todavía no había terminado y a Alizzz le quedaban solo unos minutos para salir.

- Publicidad -

Si algo ha sido demostrado este último en su actuación, es que el EP de ‘BOICOT’ ha sido todo un éxito. ‘Pierdo el sentido’ no falla en convertir el show en una breve, pero intensa rave; mientras que la hímnica ‘Todo está bien’, con el increíble solo de Ferran Gisbert, y la rara avis en catalán de ‘Que pasa nen’, que es cantada palabra por palabra sea donde sea, parecen que han estado siempre en el repertorio de Cristian Quirante.

En ‘Antes de morirme’ contó que siempre la toca porque es la canción con la que comenzó a vivir de la música y en ‘Ya no siento nada, aun teniendo a todo un mar de gente a su merced, no pidió al público que se agachase para reventarlo en el último estribillo, lo cual es una constante en sus shows. Irónico, ya que parece que lo hizo todo el mundo menos él, como vimos en Milky Chance, Sexy Zebras y Delaporte.

- Publicidad -

Milky Chance, precisamente, fueron una sorpresa agradable. Contaron que era su primer concierto de 2023, que estaban “un poco nerviosos” y que estrenarían nuevos temas durante el set. Todo fue verdad, excepto lo de estar nerviosos. El grupo alemán era la propuesta internacional más fuerte de SanSan, y dieron un show a la altura. La mejor decisión que tomaron fue tocar ‘Stolen Dance’, su gran macrohit, cuando todavía quedaban la mitad de las canciones.

De esta forma, se pudo disfrutar de otras joyas, como es la inédita ‘Frequency Of Love’, que estará incluida en el nuevo disco de la banda, disponible el 9 de junio. Esta fue presentada como “diferente de todo lo que hemos hecho hasta ahora”, y simplemente contrastando con el resto de canciones que tocaron, es exactamente eso. Se trata de un tema minimalista, con una percusión que parece más un metrónomo y con espaciosas guitarras. El estribillo es donde más se alejan del pop comercial que suelen hacer, consistiendo nada más que en acordes sintetizados y un psicodélico autotune.

Mientras tanto, en el escenario SeeTickets, los veteranos Sidonie hacían gala de su gran repertorio con canciones como ‘Por Ti’ o ‘El Incendio’, dos de las favoritas. ‘Carreteras Infinitas’ hizo que gran parte del público se marchase, parecido a lo que ocurrió el primer día con Carolina Durante y ‘Cayetano’. Sin embargo, la última canción del set sería la más apropiada para la ocasión, ‘Estáis Aquí’.

Uno de los conciertos más esperados era el de Leiva, que presentaba el inicio de la gira ‘Cuando te muerdes el labio’, nombrada tras su último LP. El madrileño demostró ser uno de los actos más queridos, no de la jornada, sino de todo el festival, llevando a cabo un espectáculo abarrotado de hits que fue precedido de una cuenta atrás colectiva.

‘Superpoderes’, ‘Breaking Bad’, ‘Terriblemente Cruel’, ‘La Llamada’, ‘No Te Preocupes Por Mí’ y ‘Como Si Fueras A Morir Mañana’ fueron solo algunos de los exitazos que Leiva regaló al público de Benicàssim. Y no se quedó en su repertorio en solitario, sino que dejó ‘Estrella Polar’ y ‘Lady Madrid’, dos de los grandes himnos del pop español, para terminar por todo lo alto. El único pero sería que las pantallas permanecieron apagadas durante la mayor parte del set, lo cual según el Instagram del festival fue “una decisión del artista”. Algo cuestionable, la verdad.

Lo que nadie se esperaba es que Sexy Zebras fuesen a realizar uno de los mejores conciertos de todo SanSan 2023. Fueron una prueba de que hay que mirar más allá de los artistas principales, siendo el elemento salvaje y arrollador que le faltaba al festival, ya que Carolina Durante no llegaron a tanto. Sexy Zebras gozaron de uno de los públicos más entregados del evento, de los primeros pogos que vi en SanSan y del concierto con más vasos lanzados por cada minuto transcurrido.

Es un show imperdible si te atrae la energía de artistas como Charly García, a quien dedican uno de sus grandes temas, e incluso si crees que las versiones de estudio no son para tanto. Canciones como ‘Nena’, ‘Tonterías’ o ‘Jaleo’ en directo adquieren una dimensión extra que dista mucho del sonido no tan sorprendente que encontramos en el disco ‘Calle Liberación’.

Esto último es gracias a las icónicas performances de Gabriel Montes, voz principal y bajista, y José Luna, guitarrista y voz secundaria, los cuales se dejan el alma en el escenario, ya sea la canción más cañera del set o una sentida balada, que aunque sean pocas también tienen. En un momento dado, Luna le metió tanta caña a la guitarra que rompió cuerdas y nadie se dio cuenta, tal y como comentó Montes momentos después. Sin duda, uno de los shows que más serán recordados por sus asistentes.

El SanSan más multitudinario de la historia, llegando a la cifra de 45.000 personas a lo largo de los tres días, dio el petardazo final con las sesiones de Delaporte y el DJ Ninhodelosrecaos. Los primeros dieron el último gran concierto del evento, con esa mezcla tan particular de tecno y pop electrónico que tanto faltaba en esta jornada. Alternando entre temas originales como ‘Cariñito’ o ‘Droga Dura’ y remixes de canciones como ‘Toro’ o ‘Can’t Get You Out Of My Head’, Sandra Delaporte celebró su cumpleaños como nunca.