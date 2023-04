No es tarea fácil superar una jornada inicial con nombres como Sen Senra, Lori Meyers, Love of Lesbian, Zahara o Carolina Durante, pero SanSan consiguió cerrar ayer su segundo día con éxito. Viva Suecia y Dorian reemplazaron a Lori Meyers y Love of Lesbian como los conciertos más abarrotados. Por otro lado, Phoenix, la apuesta internacional más importante del festival junto a Milky Chance, no caló tanto entre el público como se esperaba. Además, Cupido, Cariño y Xoel López triunfaron en el escenario SeeTickets, el más reducido de los tres.

El primer gran concierto fue el de Guitarricadelafuente, a quien cada vez se le da mejor eso de congelar el tiempo nada más que con su voz y su guitarra, aunque este sea mucho más que una voz y una guitarra. El directo de Guitarrica coge un poco más de fuerza con cada concierto. En este caso, el autotune ocupó un papel fundamental en el set, con momentos que llegaban a recordar a un vocoder salido de Bon Iver, como en ‘Antes de que quieras olvidar’.

El nacido en Benicàssim se iba moviendo desde el borde del escenario, donde siempre conseguía despertar los gritos del público, hasta un gran órgano que se encontraba al fondo de las tablas y que tenía una enorme roca posada sobre él. Temas como ‘El Conticinio’ y ‘La Algarabía’ se tocaron ahí. La mágica recta final se dio con ‘A Mi Manera’, que duró todo un atardecer, ya que comenzó de día y terminó con los ultimísimos rayos de luz, y con la esencial ‘Guantanamera’.

A continuación, se produciría la primera gran división de público del día, entre los fans de la fusión de rap y rock de Rayden y del indie nostálgico de Xoel López, que, por cierto, repite hoy como Deluxe. El de ‘Calle de la Llorería’ ocupaba el escenario SanSan, mientras que al músico gallego le tocaba en el SeeTickets, donde pese al limitado espacio consiguió amasar una gran cantidad de público y temas como ‘Lodo’ y ‘Tigre de Bengala’ fueron celebrados como se merecen.

Rayden, vestido con unos tirantes y unos pantalones baggy, presentó el primer concierto de su gira final, tras anunciar su retirada de la música y los directos, en lo que será su último SanSan. “Hacía muchísimo que no estaba tan nervioso”, soltó antes de contar que fue precisamente en su primer SanSan, en 2014, cuando se dio cuenta de que necesitaba una banda para “acreditar” su carrera. Es innegable que Rayden mueve masas, y ayer SanSan fue testigo de ello, pero si no conoces sus canciones y no te llama su estilo es difícil que te convenza, aunque sea uno de sus últimos conciertos.

‘No Hemos Aprendido Nada’ dio comienzo al multitudinario concierto de Viva Suecia. Los murcianos están en el mejor momento de su carrera tras el lanzamiento de ‘El amor de la clase que sea’, que consiguió posicionarles en el Top 40 de ventas en España durante medio año. Esto último se notó en la energía del público, que también fue seguramente el más vasto de toda la jornada. ‘El Bien’, ‘Casi todo’ y ‘La Voz Del Presidente’ fueron algunos de los momentos más destacados en un show que, en líneas generales, no ha sorprendido, pero sí cautivado a sus fans.

Cariño fueron la antesala de lo que recibiríamos casi a las 3 de la mañana con Cupido: un grupo capaz de ofrecer lo mejor de la música en directo, pero sin miedo a mezclar géneros con personalidad. Además, junto a Guitarricadelafuente y los de Pimp Flaco, Cariño fueron uno de los grupos más diferentes y frescos que podíamos encontrar en el día de ayer, teniendo en cuenta que la música de Viva Suecia, Phoenix y Dorian se encuentra prácticamente en el mismo vecindario.

Con un set adornado con dos flores hinchables de colores y un fondo de estampado cielo, Paola, Alicia y María tumbaron el escenario pequeño con temas tan icónicos como ‘Te Brillan’, ‘no me convengo’ o ‘si quieres’. En esta última, y como debe ser, la gente perdió la cabeza. Se despidieron con el remix de ‘tamagotchi’ junto a Lara91k, uno de sus últimos éxitos.

Toda esta euforia se desvaneció rápidamente con Phoenix, que, aunque hicieron todo lo posible por ello, no pudieron revivir a un público que estuvo tibio durante la mayor parte del show. Exceptuando los momentos en los que tocaron ‘Lisztomania’ y ‘1901’, por supuesto. Además, el público era bastante reducido, comparado con el de Rayden o Viva Suecia, teniendo en cuenta que eran una de las apuestas fuertes del festival. En su recta final, los franceses consiguieron involucrar más al público con ‘Binoculars’ e incluso el vocalista Thomas Mars se animó a meterse en medio del público, para ser levantado y devuelto al escenario en un baño de masas.

“Dentro de poco vamos a sacar algo muy especial con un artista de este festival y no es solo una canción, así que estad atentos a las redes sociales”, anunció Marc Gili ante los miles de personas que se congregaron para disfrutar de la propuesta de Dorian. Alizzz podría ser el artista al que se refiere Gili, dado que ya trabajaron juntos en ‘Energía rara’, pero no se sabe nada más. Otro artista con el que han trabajado y que también está en el line up es Pimp Flaco. Sin embargo, este no apareció para la actuación de ‘Dual’, que aun así fue uno de los mejores momentos del set.

Salir a cantar con Dorian era la única oportunidad de que Cupido recibiese la representación que merece en uno de los grandes escenarios, pero tuvieron que conformarse con el pequeño, y, por tanto, una experiencia más íntima que también les vino bien. Íntima, que no relajada. El escenario SanSan estaba ocupado por La Pegatina cuando Cupido salieron a tocar, por lo que en esta ocasión el público se dividió según el tipo de fiesta que le apeteciese.

Lo mejor que tiene Cupido es su capacidad para meterse al público en el bolsillo, de forma que todos los temas acaben siendo, al menos, bailados por todos. Esto lo consiguen mediante unas elaboradas intros que solo se pueden disfrutar en su directo, que sigue siendo uno de los mejores de la escena pop de nuestro país. Algunos ejemplos de esto son el ya conocido freestyle inicial de ‘Santa’, que no falla en pillar desprevenido al público casual, la introducción con toques de blues de ‘Wallapop’, y la outro de ‘La Pared’ en la que Flaco desvela cómo consigue los materiales para conseguir construir el muro, añadiendo un nuevo capítulo a la historia.

‘La Pared’, ‘Un Cabrón Con Suerte’, ‘Todas Menos Tú’ y ‘Tu Foto’ fueron los highlights de un show que se sintió como una rareza en la segunda jornada de SanSan. Mientras que en el resto de los conciertos se notaba claramente cuáles eran los temas más esperados por la gente, especialmente en Phoenix y hasta un punto en Cariño, en el concierto de Cupido cada tema era celebrado como si fuera el más reproducido en Spotify.