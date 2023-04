La inclasificable Queralt Lahoz nos regalará su primer proyecto tras ‘Pureza’ esta primavera. Se trata de un EP de cuatro temas llamado ‘Alto Cielo’, que explorará las emociones contenidas en una intensa relación, y del cual formará parte ‘No me salves’, su gran último single. Además, este viernes 14 de abril da comienzo su programación de Girando por Salas, que llevará a la artista por Sevilla, Granada, Zaragoza, Castellón, Málaga y Maó.

‘No me salves’ comienza con una base compuesta por punteos de guitarra que rápidamente toma un rumbo electrónico, hasta llegar hasta un maravilloso estribillo en el que Lahoz le pide repetidamente a su pareja que no le salve. Este corte, según el comunicado de prensa, trata sobre «la ruptura» de la intensa relación que mencionábamos antes e indican que es la canción «más vestida instrumentalmente», por lo que podemos suponer que este tema no sea la representación más fiel del sonido del EP. Este adelanto también está inspirado en el poema ‘No te salves’ de Mario Benedetti.

Además del apartado musical, ‘Alto Cielo’ también ha sido construido de forma audiovisual, en cuatro capítulos que juntos «constituyen un todo en una pieza a medio camino entre la ficción y el videoclip». Cada capítulo está pensado para que relate con imágenes los temas y líneas narrativas del EP, y en el de ‘No te salves’ ocurre exactamente eso, con Alua Tega y Salim Daprince como protagonistas.

Los seis conciertos de Queralt Lahoz para la iniciativa Girando por Salas comenzarán este fin de semana, con un concierto el viernes 14 de abril en la Sala Fanatic de Sevilla y otro el sábado 15 de abril en la Sala Industrial Copera de Granada. Entradas disponibles para los seis conciertos de GPS, aquí.

Conciertos Girando por Salas de Queralt Lahoz:

Viernes, 14 de abril – SEVILLA – Sala Fanatic

Sábado, 15 de abril – GRANADA – Sala Industrial Copera

Viernes, 5 de mayo – ZARAGOZA – Sala López

Viernes, 12 de mayo – CASTELLÓN – Sala La Casa del Mar Castellón

Domingo, 21 de mayo – MÁLAGA – Sala La Cochera Cabaret

Sábado, 27 de mayo – MAÓ (MENORCA) – Sala Es Claustre